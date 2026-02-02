IRRITEC, COLTIVARE LA SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO L’ARTE

Il gruppo consolida il suo impegno a favore dell’ambiente attraverso il progetto Replanting Human Beings™ dell’artista e fotografo Giuseppe La Spada. Nasce così l’edizione 2026 di Irritec Stories, che promuove la tecnologia sostenibile attraverso l’arte.

Capo d’Orlando, 2 febbraio 2026 – Con Irritec Stories™ da anni l’azienda racconta l’impegno concreto per un’agricoltura sostenibile, condividendo esperienze, volti e valori di chi, ogni giorno, coltiva il futuro con responsabilità in tutto il mondo. Per il 2026, Irritec rinnova questo percorso scegliendo di sostenere Replanting Human Beings™, il progetto nato nel 2018 dell’artista Giuseppe La Spada, da sempre impegnato nell’indagare il legame profondo tra essere umano e natura, e prodotto in via esclusiva da 2changingart.

Un’esperienza immersiva per riflettere sulla nostra interconnessione con l’ambiente, una performance espressiva che trasforma il concetto di sostenibilità in un impegno concreto e in una visione condivisa del futuro. Attraverso lo sguardo e la sensibilità di La Spada, Irritec ha supportato un progetto artistico che promuove la cultura della sostenibilità, con scatti fotografici che racchiudono un tributo alla natura, un gesto di rispetto per la madre terra in cui ciascuno di noi affonda le sue radici.

Alcune delle immagini più iconiche nate nell’ambito del progetto sono state selezionate per dare vita al Calendario Irritec 2026: dodici storie per dodici mesi, esempi concreti di un’agricoltura che sceglie la strada della responsabilità. Protagoniste infatti sono alcune fra le aziende più importanti dell’agroalimentare italiano, da Donnafugata ad Arancia Rosaria, da Avellana a Piante Faro a Genagricola 1851.

“Irritec Stories™ with Replanting Human Beings™ by Giuseppe La Spada amplia l’esperienza di Irritec Stories, con cui da anni raccontiamo un’agricoltura efficiente, introducendo un livello più profondo di coinvolgimento che invita i protagonisti a una vera presa di coscienza. Ogni partecipante è chiamato non solo a farsi ritrarre, ma a compiere un gesto concreto: togliersi le scarpe, mettere i piedi nella terra e ristabilire un contatto profondo con il suolo, elemento vivo di cui Irritec si prende cura irrigandolo, con passione e responsabilità. Ogni protagonista inoltre è chiamato a scegliere una parola, che affiora dalle sensazioni provate nel contatto con la terra e che restituisce, nello scatto, un legame personale con la natura – afferma Giulia Giuffrè, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile sostenibilità di Irritec – In futuro porteremo il progetto anche all’estero e coinvolgeremo l’intera filiera: non solo agricoltori, ma i diversi attori che contribuiscono ad un’agricoltura più responsabile, a livello internazionale”.

Irritec Stories with Replanting Human Beings™ by Giuseppe La Spada è un progetto culturale, artistico e valoriale di ampio respiro, che proseguirà durante l’anno con mostre e installazioni in diverse location, dal Salina Doc Fest alla fiera Eima, e si allargherà in futuro ben oltre i confini italiani. La conferma di una visione dell’ambiente come valore condiviso e azione concreta, un nuovo modo di vivere la sostenibilità, capace di unire imprese, comunità e territorio.

“Utilizzo la potente metafora degli alberi per invitare l’essere umano a “ripiantare” se stesso nella Terra, riscoprendone il valore sacro, vitale, imprescindibile – afferma l’artista Giuseppe La Spada – Un viaggio emotivo e simbolico che ha attraversato l’Italia e che oggi prende forma in immagini capaci di parlare al cuore prima ancora che alla ragione. Un’opera collettiva e un manifesto culturale che invita tutti a ripensare il proprio rapporto con la Terra e a “ripiantare”, ogni giorno, una nuova coscienza ecologica”.

Con Replanting Human Beings™ la fotografia diventa rito, gesto collettivo, atto di consapevolezza. Le persone vengono fisicamente “piantate” nella terra come semi, pronunciano una parola-valore e si fanno parte di un’opera viva, che unisce corpo, pensiero e natura in un’unica esperienza. Un’azione poetica e potente che l’artista definisce “ecologia del pensiero”.

I volti di Irritec Stories with Replanting Human Beings™

Protagoniste del calendario sono alcune tra le più importanti realtà dell’agricoltura italiana che hanno deciso di condividere con Irritec valori e visione: Donnafugata® per la viticoltura, Piante Faro® per il florovivaismo, Azienda Agricola Melis™ per la frutticoltura, Azienda Agricola Kibbò® per la cerealicoltura e la canapa industriale, Azienda Agricola Avellana™ per la frutta secca, Verde Mare™ per l’agrumicoltura, Simone Gatto™ per la produzione di succhi agrumari e oli essenziali, Premiati Oleifici Barbera® per l’olivicoltura, Arancia Rosaria® per l’agrumicoltura consapevole e Genagricola® 1851 per i progetti di forestazione e colture seminative. Accanto a loro Irritec stessa, promotrice del progetto e simbolo di innovazione, competenza tecnica, visione strategica e responsabilità ambientale.

La partecipazione di queste aziende dà vita a un vero patto etico tra arte, impresa e territorio: ognuna si è messa simbolicamente in gioco nelle performance di La Spada per affermare che la sostenibilità non è solo una strategia produttiva, ma una responsabilità culturale, sociale e umana. Ne emerge il ritratto corale di un’agricoltura moderna, consapevole, capace di coniugare tecnologia, rispetto per la natura e attenzione alle comunità.

Irritec, fra i principali player mondiali specializzati nell’irrigazione di precisione, racconta con questo progetto il proprio impegno quotidiano per un’agricoltura sostenibile fondata sull’uso efficiente dell’acqua, sulla tutela delle risorse naturali e sul benessere delle persone. Un percorso che si traduce in soluzioni di irrigazione evolute, economia circolare, riduzione degli sprechi e responsabilità sociale nei territori in cui opera.

