Inaugurazione di nuovi laboratori didattici e innovativi all’Istituto Citelli di Regalbuto

Accorciare il gap tra mondo del lavoro e quello della scuola: è questa la strada che sta percorrendo l’Istituto Tecnico “Citelli” di Regalbuto che, nella mattinata di venerdì 15 dicembre 2023, ha inaugurato nuovi laboratori didattici per implementare le competenze degli studenti verso l’industria 4.0. in un incontro aperto con il Maresciallo Alberto La Delfa dei Carabinieri di Regalbuto, il Comandante Macellaro La Franca Gianfranco dei Vigili urbani, la Dirigente M.G. Galvagno degli Istituti comprensivi Ingrassia di Regalbuto e Fermi Leopardi di Centuripe e Catenanuova, dott. Arturo La Vignera presidente della BCC “La Riscossa” di Regalbuto i rappresentanti delle Istituzioni provinciali con la presenza dei tecnici del PNRR e del geom. Liborio Moceri del Servizio 9° “Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva”, alcuni docenti già in quiescenza e con la partecipazione di alcuni ex alunni e della stampa locale . Il Dirigente Scolastico prof. Serafino Lo Cascio, la DSGA sig,ra Marianna Costa e il responsabile dell’Ufficio Tecnico prof. Antonio Sportaro hanno supportato con attenzione e collaborazione tutte le iniziative proposte dai docenti che hanno lavorato con grande entusiasmo. Queste nuove strutture, realizzate grazie ai contributi del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso i progetti del PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class e Azione 2 – Next generation labs. – , arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa della scuola. Si tratta, infatti, di ambienti per l’apprendimento inclusivi e innovativi che aiutano ogni alunno ad esprimere al meglio le proprie attitudini, senza trascurare l’aspetto formativo e sociale, e che preparano gli allievi alle nuove professioni del futuro. I laboratori che sono stati inaugurati sono: Giornalismo Immersivo, Robotica Domotica e Automazione, Aula all’aperto.

Il laboratorio di giornalismo immersivo offre un’esperienza sensoriale della realtà fornendo un livello di comprensione e di coinvolgimento nelle notizie unico nel suo genere, ben diverso rispetto alla lettura della pagina stampata o alla visione passiva di materiale audiovisivo. Attraverso il nuovo laboratorio la scuola desidera promuovere e sviluppare competenze digitali nel settore della comunicazione specifiche con l’utilizzo di nuove tecniche narrative, realizzando attività didattiche inclusive e stimolanti per lo sviluppo delle problem solving skills. Un laboratorio di apprendimento modulare che combina un’aula multimediale e immersiva che consentirà ai suoi fruitori di indagare la realtà attraverso esperienze sensoriali in qualità di semplici osservatori, in terza persona, o come soggetti attivi, in prima persona. A questo si aggiunge la possibilità di interagire con l’ambiente virtuale. Quello di robotica domotica e automazione che verrà attivato, relativamente alle crescenti difficoltà nell’individuare competenze necessarie per l’industria 4., per fornire le competenze digitali nel settore industriale, terziario e civile, attraverso una didattica laboratoriale che prevede l’utilizzo di sistemi di modelli di industria factory 4.0 da gestire mediante l’utilizzo di controllori a logica programmata, immersione nel mondo della robotica attraverso sistemi che utilizzano apparecchiature programmabili, sensori, attuatori, sistemi IoT per il controllo e la gestione di apparecchiature che possono trovare impiego anche nel campo della domotica, per il comando e monitoraggio attraverso tecniche digitali di apparecchiature, gestite da qualsiasi parte del mondo con l’utilizzo di un collegamento internet. Nel nuovo laboratorio di Robotica, domotica ed automazione potranno svilupparsi in una continuità di ambienti fisici e digitali tra scuola e imprese i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Le attività cooperative svolte nella scuola saranno anche parte di una palestra del lavoro in team che lo studente ritroverà nel contesto lavorativo. Infine l’aula all’aperto nasce con lo scopo di diffondere un modello didattico dinamico e interattivo che favorisce maggiore benessere e migliore apprendimento, grazie al potere rigenerante della natura. Infine dichiara la prof.ssa Pina Giaggeri responsabile dell’Istituto “S. Citelli”: credo nei ragazzi in quanto ciascuno di loro può costituire un valore aggiunto per la società ed è per questo che ogni giorno ci attiviamo per incuriosire, motivare, costruire competenze significative per renderli autonomi e responsabili delle scelte di oggi e di quelle future.

I laboratori di Giornalismo Immersivo, Robotica, e aula all’aperto rappresentano ambienti di apprendimento stimolanti, inclusivi e innovativi che aiutano ogni alunno ad esprimere al meglio le proprie attitudini.

La realizzazione dei laboratori è stata possibile grazie alla collaborazione di tutti i docenti che con il loro entusiasmo e la loro passione hanno reso possibile il tutto.

La nostra scuola dimostra ancora una volta di essere attenta alle esigenze degli studenti che prepara al mondo del lavoro con competenza e professionalità“ e in grado di fornire gli strumenti per il “longlife learning”, cioè apprendimento per tutto l’arco della vita.

All’inaugurazione ha fatto seguito un rinfresco preparato e servito dagli alunni, docenti e assistenti tecnici dell’Istituto Aberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe a cui hanno partecipato tutti i presenti.

