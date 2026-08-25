Notti di BCsicilia. Modica, dall’archeologia al tardo barocco: visita guidata ai siti culturali del centro storico

Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà giovedì 27 agosto 2026, a Modica, una visita guidata ad alcuni siti culturali del centro storico. Dopo la presentazione di Maria Monisteri, Sindaco di Modica, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, inizierà la visita che sarà guidata da Giovanni Di Stefano, Direttore onorario del Museo Civico e docente presso l’Università della Calabria, da Sabrina Tavolacci, Presidente Associazione VIA, da Marinella Ruffino, Presidente dell’Associazione Proserpina e Casa Quasimodo, e da Enzo Piazzese, Presidente della Sede di Ragusa dell’Archeoclub. L’appuntamento è fissato alle ore 19 presso il Museo Civico, in Corso Umberto I, 149, a Modica. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione VIA, la sede di Ragusa dell’Archeoclub, l’ Associazione Proserpina e la Casa Quasimodo con il patrocinio del Comune di Modica. Per informazioni: Tel. 346.8241076 Email: segreteria@bcsicilia.it

La visita avrà inizio dal Museo Civico “F. Libero Belgiorno”, nel Palazzo della Cultura, nel cuore del centro storico in Corso Vittorio Emanuele (già convento settecentesco dell’Ordine delle Benedettine). La visita del Museo si snoderà nelle sale dove sono esposti importanti reperti di epoca preistorica, greca e romana che illustrano la storia dell’antico abitato. Particolare attenzione sarà riservata alle mostre archeologiche in corso (il cavallo in bronzo di epoca ellenistica, l’hydria del V sec. a.C., con il giudizio di Paride, la statuetta in bronzi di Eracle). La visita proseguirà nella vicina chiesa rupestre di San Nicolò inferiore (via Grimaldi) che rappresenta la chiesa di rito greco più importante dell’abitato medievale di Modica, con un eccezionale ciclo di affreschi del XIII e XVI secolo di tipo bizantino (il Cristo Pantocratore, San Pietro, la Vergine, San Vito, San Michele arcangelo), un vero e proprio museo della pittura altomedievale. Si prosegue poi per il centro storico di Modica, lungo le stradine che si inerpicano verso la rocca del Castello. Qui in via Postierla si visiterà uno dei luoghi più iconici della letteratura italiana del Novecento: la Casa Museo di Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura nel 1959. Alle pendici della roccaforte del Castello infine sarà possibile ammirare la scalinata antistante la settecentesca chiesa di San Giorgio, monumento Unesco, che come una monumentale e scenografica cerniera urbana collega Modica bassa e Modica alta. Al culmine della monumentale scalinata sarà possibile scoprire la facciata a torre del duomo di San Giorgio, una delle invenzioni monumentali del tardobarocco dell’Italia.

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