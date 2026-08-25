Etna in scena: continua, a Zafferana, la rassegna estiva

NICCOLO’ FABI: GRANDE MUSICA D’AUTORE

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Niccolò Fabi si è esibita a ZAFFERANA ETNEA, al Teatro Falcone e Borsellino per la rassegna di eventi “Etna In Scena”, che vede lo spettacolo in cartellone organizzato da Puntoeacapo Srl, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Musica d’autore al Teatro Falcone e Borsellino: successo per Niccolò Fabi, uno dei tanti protagonisti della rassegna. Acustica perfetta e un’intesa naturale con il pubblico dall’inizio alla fine. Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, il nuovo tour estivo è l’occasione per attraversare i brani recenti insieme a quelli più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.

Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I concerti di Niccolò Fabi sono delle vere e proprie esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale. L’estate diventa il contesto ideale per questa dimensione sonora che troverà spazio tra anfiteatri, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto. Perché i live di Niccolò Fabi sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

“Etna in Scena”: un vero cartellone ricco di stelle.

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Ecco gli appuntamenti da non perdere:

24 agosto – Fabio Concato

29 agosto – Marco Masini

09 settembre – Noemi

L’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea, invita tutti a partecipare alla rassegna che, ancora una volta, è di grande rilievo e si propone di offrire momenti di elevata valenza artistica e culturale, contribuendo, al contempo, ad arricchire l’offerta turistica del territorio etneo.

Il calendario dettagliato di Etna in Scena 2026 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e sulle pagine social ufficiali.

Scopri il calendario completo su https://www.facebook.com/etnainscenazafferana?locale=it_IT

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