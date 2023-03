IN TOSCANA, UNO STOP INATTESO PER LA ISLAND MOTORSPORT

Al prestigioso Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tappa inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023, un esordio sfortunato per il portacolori Fabio Angelucci (Citroen C3 Rally2), in coppia con

Massimo “Max” Cambria

Castelnuovo di Garfagnana (Lu), 12 marzo 2023 – Per la scuderia siciliana Island Motorsport (supportata dalla Tempo srl), il 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tradizionale appuntamento d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, non ha sortito l’esito sperato alla vigilia. All’esordio tanto sui selettivi asfalti della Lucchesia quanto al volante della Citroen C3 Rally2 “targata” D-Max Racing, infatti, il portacolori Fabio Angelucci è stato costretto al ritiro nel corso della seconda prova speciale delle dieci in programma, a causa di una leggera toccata e il conseguente danneggiamento del braccetto posteriore sinistro. Per il pilota romano, un episodio a dir poco sfortunato e vissuto nell’abitacolo col sempre valido navigatore messinese Massimo “Max” Cambria.

«Dopo una prima presa di contatto al venerdì, sabato siamo ripartiti col piglio giusto. Eravamo soddisfatti tanto della nostra prestazione, in virtù delle modifiche apportate alla vettura, e di quanto il team fosse stato attento alle nostre indicazioni» – ha raccontato Angelucci – «L’asfalto era molto viscido, tutti hanno lamentato mancanza di grip. Eravamo a circa metà prova quando, all’ingresso di un tornante, l’auto ha subito un lieve sbandamento. Sono riuscito a riprenderla con un colpetto di freno a mano ma, dopo essere scivolata sull’erba, abbiamo impattato contro un muretto. Un urto lieve, verificatosi a bassissima velocità, che sembrava scevro di qualsiasi conseguenza. Invece, nel tentativo di rimetterci in carreggiata abbiamo subito avvertito problemi alla gomma che non ci hanno permesso di proseguire. Siamo stati parecchio sfortunati. Questione di centimetri, ma tant’è. Ad ogni modo, ringraziamo il team manager Max Beltrami per averci fornito una squadra altamente disponibile e professionale nonché una “C3” affidabile e competitiva. Ovvio che avremmo preferito percorrere più chilometri, si trattava pur sempre di una gara test. Eppure, per quanto di breve durata, tutto sommato dall’esperienza abbiamo anche tratto segnali positivi per il prosieguo di stagione. Proveremo a rifarci in Sicilia».

Archiviata la competizione toscana, il conduttore capitolino, in lizza nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP), rientrerà nell’agone agonistico in occasione della 107ª Targa Florio, in scena nel Palermitano ai primi di maggio.

