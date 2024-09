Imprese, il 3 ottobre seminario online per conoscere le misure a sostegno dell’internazionalizzazione

Nuova opportunità per le imprese che guardano ai mercati esteri grazie allo Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese (Sprint) della Regione Siciliana. Si terrà mercoledì 3 ottobre, alle 9.30, il terzo appuntamento del ciclo di incontri digitali gratuiti “Morning Coffee”, sul tema “Certificazioni e consulenti”, per presentare alle aziende siciliane la misura che finanzia le spese per l’attività consulenziale e per l’ottenimento di certificazioni destinate a investimenti per una crescita sostenibile sui mercati esteri. Il focus sarà tenuto dagli specialisti della Simest-gruppo Cdp.

L’iniziativa si inserisce, infatti, nel quadro del protocollo d’intesa firmato lo scorso marzo con Simest, società del gruppo Cassa depositi e prestiti, che sostiene la crescita delle realtà imprenditoriali italiane nel mondo.

«Favorire la creazione e l’implementazione di e-commerce – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – significa far crescere la nostra regione sui mercati internazionali. Proprio per questo promuoviamo incontri che permettono alle imprese di conoscere gli strumenti di finanza pubblica a favore del potenziamento dei processi di digitalizzazione, fondamentali per la crescita dell’export siciliano».

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo sprint@regione.sicilia.it.

