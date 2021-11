Illuminazione pubblica a Enna, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando per il Project Financing

Adeguamento da un punto di vista sia energetico che sulla sicurezza antincendio di alcuni edifici comunali in particolare scuole ed impianti sportivi come la piscina comunale coperta e la palestra polisportiva di Enna bassa. Lo sta facendo l’amministrazione comunale di Enna attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Francesco Alloro. Inoltre, sempre in tema di risparmio energetico pubblicato in GURS il decreto di finanziamento del Project Financing sulla pubblica illuminazione: circa 3 milioni di euro, di cui la metà finanziati dalla Regione Sicilia, che saranno utilizzati per rinnovare il sistema di pubblica illuminazione di tutta la città rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico.

