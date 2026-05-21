Il Tricolore Salita Auto Storiche fa tappa in Emilia

Dal 22 al 24 maggio la Bologna Raticosa celebra 1 secolo e sarà secondo round del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Caliceti, Nocentini e Peroni tra i campioni al via. Con 90 iscritti prove sabato pomeriggio e le due gare domenica.

Bologna, 21 maggio 2026. La Bologna Raticosa compie 1 secolo e gli organizzatori della Scuderia Bologna Squadra Corse celebrano la ricorrenza con il secondo round del CampionatoItaliano Velocità Salita Auto Storiche e lo dedicano al grande ed indimenticabile Clay Ragazzoni, il driver F1 che fu testimonial nel 2001 all’edizione del rilancio della gara.

Il gruppo di appassionati guidati dal vulcanico Francesco Amante festeggia anche i venti anni dal rilancio della competizione che si svolge nei pressi di Bologna, sul tratto della ex Strada Statale 65, ora Provinciale della “Futa” tra Pianoro Vecchio e Livergnano per una lunghezza di Km. 6,210. Il percorso presenta un dislivello tra partenza ed arrivo di mt. 348,4 con pendenza media del 5,61%.

Venerdì 22 e sabato 23 mattina avranno luogo le verifiche, mantre alle 13.00 scatterà la prima delle due manche di ricognizioni per quanti tra i 90 iscritti avranno portato a termine le operazioni di verifica. Domenica 24 maggio alle ore 9.00 scatterà la prima delle due gare in programma ed alle 15.00 a Pianoro, la Cerimonia di premiazione.

Tra gli iscritti certamente svetta il nome del pluri campione fiorentino Tiberio Nocentini che pr difendere l’ennesimo titolo tricolore di 1° Raggruppamento torna sulla fidata Chevron B19 Cosworth. Altro tricolore è l’alfiere del sodalizio organizzatore Giuliano Peroni inseparabile dall’Osella PA 8/9 BMW di 3° Raggruppamento che il driver e preparatore fiorentino cura in proprio. Torna in gara da padrone di casa ed anche da campione di 4° Raggruppamento Filippo Caliceti, che sarà protagonista della gara riservata alle auto Classiche su Osella PA 20/S BMW.

Occasione propizia per il torinese Arnaldo Pinto che su Lucchini SP90 Alfa Romeo, potrà puntare dritto al 4° Raggruppamento ed a punti preziosi per la categoria Sport Nazionale, dove troverà sul suo percorso il laziale Sandro Zucchi e Franco Catalano, entrambi con le Lucchini, oltre a Maurizio Rossi su Bogani e già con ottimi punti all’attivo guadagnati nella prova inaugurale della Consuma. Tra le vetture turismo di certo Salvatore Asta desidera mostrare il feeling raggiunto con la BMW M3 in versione GTP come la Porsche Carrera di Fabio Porfiri, mentre sonno di gruppo A sia la Ford Sierra di Alessandro Romoli, sia le BMW M3 del leader di classe 2500 Claudio Manfrè e del poliedrico Alessandro Bertuzzi. Pronto a rinsaldare la vetta di classe A1300 anche il toscano Andrea Lapi.

In 3° Raggruppamento oltre al Campione Peroni, atteso il rientro del reggiano Giuseppe Gallusi ora su Porsche 935 in versione silhouette. In cerca di riscatto Giovannino Piccinini su Talbot Sunbeam, mentre Mirco Gentilini cerca una prova di forza per l’Alfa Romeo Giulia. Si riaccende la pattuglia delle X1/9 con l’altoatesino Elmar Gschnell ed il trapanese Giovanni Magaddino, entarmbi sulle versione silhouette e poi l’altro altoatesino Erwin Morandell sulla versione GTS 1600 andrà a caccia di un nuovo successo.

Largo novero di pretendenti ai vertici del 2° Raggruppamento dove svetta il nome del padrone di casa Fosco Zambelli che guida la categoria su Alfa Romeo Gtam, seguito dallo svizzero di Calabria Lucio Gigliotti, decisamente pungente su Fiat 128 e poi Su Fiat X1/9 Gian Luca Calari è pronto a mettersi in evidenza dopo l’acuto di classe alla Consuma. Arriva il siciliano Salvatore Mannino su Dallara SP 20, oltre all’immancabile trapanese “Ghost” su AMS 176.

Riflettori puntati sul pluri Campione Tiberio Nocentini in 1° Raggruppamento, ma ha fatto sentire la sua presenza con il successo toscano il ternano Angelo De Angelis sulla bella Lola T212, seguito dall’incontenibile pesarese Sandro Rinolfi e la sua fidata Morris MINI Cooper S di classe TC1300. Per le GT 1600 ottima la progressione dell’appassionato Francesco Stevanin sulla singolare TVR Grantura. Per la gara di casa Francesco Amante sfoggia il prestigio della Porsche 911 T e poi come sempre tutte da ammirare la Lea Francis dell’altoatesino Georg Prugger e la Fiat 1100Ala D’Oro del laziale Tonino Camilli.

Classifica Raggruppamenti CIVSA: 1° Raggr.: 1 De Angelis, p. 7; 2 Rinolfi 6; 3 Chianucci 5. 2° Raggr.: 1 Zambelli 9; 2 Tizzi Corazzini e Gigliotti 6; 4° Calari 5. 3° Raggr. 1 Peroni G. e Fognani 8; 2 Morandell e Ruschi 6. 4° Raggr.: 1 Riolo 7; 2 Nocentini 6; 3 Rossi e Balducchi 5.

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