Il piano opera “Così fan tutte” dell’Italian Opera Academy conclude Chiostri e Cortili

La rassegna organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana nel chiostro

Santa Maria di Gesù si conclude venerdì 24 luglio con la messa in scena dell’opera lirica di Mozart con le musiche eseguite per solo pianoforte. In scena i cantanti

del Paese del Sol Levante giunti in Sicilia con la scuola di alta formazione

del soprano Orie Tanaka (che firma la regia) e dal tenore Giuseppe Costanzo

Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti – venerdì 24 luglio ore 20.30

Chiostro Santa Maria di Gesù – piazza Santa Maria di Gesù 18- Catania

https://www.cpsmusic.com/

Cala il sipario su “Chiostri e Cortili”, la rassegna estiva che la Camerata Polifonica Siciliana diretta artisticamente da Giovanni Ferrauto organizza a Catania nel settecentesco Chiostro Santa Maria di Gesù, e che quest’anno ha registrato il tutto esaurito a quasi tutti gli appuntamenti, per un totale di quasi 2000 spettatori. Venerdì 24 luglio alle ore 20.30 la rassegna si chiude con un ultimo prestigioso appuntamento: la messa in scena dell’opera lirica “Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti” di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte, che sarà proposta nella versione piano opera, ovvero una rappresentazione teatrale completa di tutti gli elementi scenografici e dei costumi, realizzata con l’accompagnamento del solo pianoforte.

Già negli anni scorsi la Camerata Polifonica Siciliana ha riscontrato il gradimento del pubblico per le messe in scena di “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini e “Le nozze di Figaro” di Mozart ad opera dell’Italian Opera Academy, la scuola di alta formazione musicale,fondata e gestita dal soprano giapponese Orie Tanaka e dal tenore siciliano Giuseppe Costanzo, che da quasi vent’anni lavora fra Tokyo e Catania promuovendo scambi culturali, masterclass e performance. Anche quest’anno Orie Tanaka firma la regia dell’opera lirica che annovera nei ruoli principali i cantanti provenienti dal Paese del Sol Levante e arrivati in Sicilia per perfezionare il canto in italiano.

Saranno quindi i cantanti Kasumi Hiyane (nel ruolo di Fiordiligi), Seika Hirosawa (Dorabella), Hosung Lee (Guglielmo), Takaya Ehara (Ferrando), Lina Sumitomo (Despina) e Alessandro Vargetto (Don Alfonso), accompagnati dal pianoforte di Dario Rapisarda, a dare vita al dramma giocoso ambientato a Napoli e celebre per la partitura che include arie straordinarie come “Soave sia il vento”, “Come scoglio” e la struggente “Un’aura amorosa”.

Chiostri & Cortili riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di 5 euro (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati).

Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.

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