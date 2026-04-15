L’Associazione Culturale “Nofriu e Virticchiu”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Siculomania ETS, con il patrocinio del Comune di Santa Flavia, presentano presso il Museo del Mare di Porticello ” LE FATE SICILIANE: IL MISTERO DELL’ACQUA E DELLE MAGICHE ERBE”.

Le Fate Ninfe d’Acqua, Fate-Serpi Guaritrici… nei CUNTI.

L’Associazione ” Nofriu e Virticchiu con il suo MUSEO ITINERANTE DELLA FIABA dal 16 al 19 APRILE dalle 16:00 alle 19:30 proporrà antichi CUNTI per la prima volta illustrati durante la mostra di teloni, cartelloni, dipinti e marionette di artisti vari.

Cantastorie per l’occasione Grazia Affatigato e Dora Bellavia. Fra i maestri d’arte che esporranno le loro opere, Pietro Aiello, Loredana Lauria, Giusy Lo Medico e Mariella Raimondo. Sarà esposta la collezione di “Santini” raffiguranti Madonne e sante siciliane di Giovanni Principato.

Durante la manifestazione sarà annunciato il progetto editoriale che vedrà la pubblicazione, prima a puntate, delle FIABE-ARCHETIPO di Sicilia, che poi verranno raccolte in un volume con l’idea di realizzare una collana sul tema.

Il progetto editoriale vedrà collaborare l’associazione culturale Siculomania, ormai da anni impegnata nella promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura siciliana, e l’associazione Culturale “Nofriu e Virticchiu”, che con il suo Museo Itinerante porta in giro la grande tradizione dei CUNTI Siciliani.

La mostra e i cunti, nel suggestivo spazio del Museo del Mare di Porticello, sono aperti al pubblico e l’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Santa Flavia nella figura del Sindaco Giuseppe D’Agostino e dall’Assessore alla Cultura Francesco Busalacchi.

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