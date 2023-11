IL MONDO DELLA RISTORAZIONE A RISTORA HOTEL SICILIA:

DAL 12 AL 15 NOVEMBRE A SICILIAFIERA

Catania, 10 novembre 2023 – Ristora Hotel Sicilia (RHS), uno degli eventi di punta di Expo Mediterraneo, è pronta a dare il via alla sua 19° edizione, che si terrà dal 12 al 15 novembre 2023 presso il centro fieristico di SiciliaFiera a Misterbianco, in provincia di Catania. L’evento, dedicato al mondo della ristorazione, gelateria, pasticceria, pizzeria e del food and beverage in generale, è cresciuta molto negli ultimi anni e si prepara a stupire ancora.

“Siamo ben contenti di ospitare nuovamente nel nostro centro fieristico la fiera Ristora Hotel Sicilia – dichiara Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera – Non dobbiamo dimenticare che la nostra Sicilia è ricca dal punto di vista culturale e attrae ogni anno milioni di visitatori, secondo i dati di Confcommercio Sicilia a fine agosto 2023 gli arrivi sono stati pari a 4.888.423 unità. Non solo bellezze culturali, ma anche buon cibo. Questa fiera coniuga entrambi, proponendo le novità in questo settore”.

Ristora Hotel Sicilia si è affermato come l’evento B2B dedicato al mondo della ristorazione più apprezzato nel Sud Italia, non solo per i numeri dei visitatori in costante crescita, ma anche per la partecipazione di rinomate aziende e brand nazionali, noti in tutto il mondo, che scelgono RHS come vetrina per dialogare con i clienti dell’isola e delle regioni circostanti, come Calabria, Campania e Puglia. Addirittura, non mancano visitatori dalla vicina Malta.

Quest’anno, la star indiscussa di RHS è il gelato con l’evento Grand Prix Gelato Italia organizzato da Gelato artigianale, la preselezione per la Coppa del Mondo di Gelateria Sigep Gelato d’oro 2024 e la terza edizione di Ice Cream Festival 2023, una gara di gelateria organizzata da Expo Mediterraneo in collaborazione con MEC3.

La CONPAIT, storico partner di Ristora Hotel Sicilia, presenterà eventi dal vivo con i pasticceri, e ci saranno ospiti d’eccezione come i Maestri del Dessert della BINDI.

Il programma culinario prevede anche una serie di cooking show in collaborazione con l’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri Etnei: dal focus sui benefici del pesce azzurro all’importanza del riso nell’alimentazione; dalla pasta fresca nella ristorazione all’ascesa della Pinsa romana e poi le nuove tecniche in cucina con il Maestro Fabio Tacchella.

Inoltre, FEDERCARNI Catania presenterà il II° Trofeo Regione Sicilia 2023 “Giovani Macellai”, mentre l’ONAF – delegazione Sicilia dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi – offrirà percorsi di assaggio con degustazioni guidate.

La pizza avrà un ruolo di primo piano, con la tappa per il Campionato del Mondo della Pizza e il Campionato Italiano Pizzaioli, oltre a una masterclass sulla “Evoluzione della Pizza” presentata da Lele Scandurra, vincitore di RHS degli anni passati e proprietario di “L’Evoluzione.” Presente anche il lato gourmet della pizza con una presentazione di Andrea Graziano, patron di FUD, sul palco per raccontare “IL FUD CHE NON TI ASPETTI – una storia imprenditoriale”.

“Il progetto RHS – spiega Rosario Alfino, presidente Expo Mediterraneo – è tanto stimolante per noi quanto impegnativo. Richiede un’organizzazione complessa, molto dettagliata, attenta ai particolari. Ogni stand richiede servizi tecnici e c’è una gara tra gli espositori a creare allestimenti sempre più attrattivi. Il team di Expo Mediterraneo è ormai rodato e cerca di lasciare contente tutte le aziende espositrici. Anche quest’anno vi stupiremo”.

Visite: 64