Il Gran Priorato di Sicilia dei Cavalieri di Malta OSJ dona presidi sanitari all’ambulatorio Medico di Catania “Salute e Solidarietà” riconosciuta dal Distretto 2110 – Sicilia e Malta del Rotary International del quale fa parte.

Catania – Anche durante le ferie estive, con il caldo torrido, i Cavalieri di Malta OSJ, rappresentati dal Gran Maestro S. A. R. il Principe don Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci, non hanno fatto mancare la loro solidarietà ai tanti individui che si rivolgono al poliambulatorio medico “Salute e Solidarietà” sito al civico 15/a di via Santa Maddalena a Catania. Sensibilizzati dal cav dott. Santo Pietro Paolo Cordovana, su richiesta del Presidente del club Rotary di Misterbianco distretto 2110 Salvatore Belfiore e del Presidente della ONLUS Catania Salute e Solidarietà e Governatore emerito del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International ing. Salvatore Sarpietro, il Gran Priorato di Sicilia ha donato presidi sanitari indispensabili per il poliambulatorio medico.

La delegazione dei Cavalieri di Malta OSJ, guidata dal Gran Priore di Sicilia dott.ssa Natalina Romania, è stata accolta nella mattina di oggi dall’ing. Salvatore Sarpietro, dalla dott.ssa Samaneh Gouzardi, dal dott. Orazio Baglio e dal volontario rotariano Roberto Salmeri.

Il Presidente del Poliambulatorio, dopo aver fatto visitare la struttura, ha ringraziato il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta OSJ per la solidarietà manifestata verso i più fragili, ha donato 2 targhe di ringraziamento al Gran Maestro Principe Don Thorbjorn Paternò Castello dei Duchi di Carcaci dei Principi d’Emanuel e al Gran Priore di Sicilia dott.ssa Natalina Romania. La delegazione era composta dal cav. Pietro Vinti, dal cav. prof. Gianni Alongi, dal cav. dott. Giuseppe Nicotra e dal cav. Santo Pietro Paolo Cordovana.

