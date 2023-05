IL FESTIVAL NOTE IN RADIO ARRIVA IN SICILIA!

Note In Radio, festival internazionale di canzoni inedite nato nel 2019, ideato ed organizzato dagli

autori Samantha Olivieri (direzione artistica) e Riccardo Lasero (direzione musicale) per NIR

APS, ritorna con i preparativi per la 4a edizione. Sono infatti state aperte le iscrizioni per gli autori,

che potranno iscrivere le proprie composizioni, e per gli interpreti, che quest’anno saranno suddivisi

nelle categorie Bambini, Ragazzi e, per la prima volta, Adulti. Un’ulteriore novità consiste nelle

modalità con cui si svolgeranno le selezioni: oltre ai Casting Online si terranno infatti dei Casting

Live in varie regioni italiane. Fra queste, due tappe saranno sul territorio siciliano: il 1° luglio a

Forza D’Agrò (ME) in piazza Giovanni XXIII, col Patrocinio Comunale, ed il 3 luglio ad Enna

presso BMA Accademia del Musical. In entrambe le occasioni, Olivieri e Lasero saranno

affiancati dal noto presentatore locale Natale Munaò.

La Sicilia in passato ha già regalato parecchi giovani interpreti alla manifestazione e alcuni di questi

saranno presenti nelle date sopra citate in veste di ospiti.

Lo svolgimento del festival Note In Radio manterrà invece la classica struttura degli anni passati,

cominciando come di consueto con diverse puntate della trasmissione radiofonica condotta da

Riccardo Lasero in cui verranno presentate e fatte ascoltare in anteprima le canzoni (che potranno

essere votate su internet per il conseguimento del Premio Web) e saranno intervistati gli autori ed i

cantanti protagonisti, per terminare con la Serata Finale che si terrà il 16 marzo 2024 presso la

bellissima cornice del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, presentata da Samantha Olivieri,

Riccardo Lasero e Valerio Sansone, coadiuvati dalla presenza dell’irriverente mascotte Miss

Croma. Come sempre sarà realizzata la compilation contenente tutti i brani in gara, stampata su cd

e distribuita in tutte le piattaforme di musica digitale.

I moduli d’iscrizione per autori e interpreti sono a disposizione nel nuovissimo sito

www.noteinradio.it

