Il FAI lancia il programma per la Scuola 2021-2022: Ambiente? Tutto ciò che ci circonda: c’è anche Nicosia

Il FAI lancia il programma per la Scuola 2021-2022:

Ambiente? Tutto ciò che ci circonda.

Cosa sapere e come agire per diventare cittadini di domani

È intitolato all’ambiente il programma del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per la Scuola 2021-2022: un’offerta ricca e varia, lunga un anno, di contenuti didattici originali e approfonditi e di attività formative coinvolgenti, pensata per affiancare e supportare docenti e studenti nel percorso scolastico di educazione civica.

L’ambiente è una priorità per tutti: per le istituzioni e per i cittadini, e in particolare per le giovani generazioni, i cittadini di domani, che sentono come non mai il desiderio di contribuire concretamente alla transizione ecologica e alla costruzione di un futuro sostenibile, che si fonda su politiche globali, ma anche sui comportamenti virtuosi di ciascuno di noi, piccole buone azioni alla portata di tutti.

È necessario agire, a tutti i livelli, per contrastare oggi la crisi ambientale e i suoi effetti, ma l’azione deve fondarsi su una rinnovata cultura dell’ambiente, inteso come ambiente dell’Uomo: non solo natura, ma tutto ciò che circonda, di cui siamo parte integrante e attiva e su cui abbiamo il diritto e il dovere di intervenire con consapevolezza e responsabilità.

Il FAI opera per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che la anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’insegnamento dell’educazione civica con questa visione dell’Ambiente: non solo conoscenza della natura, ma anche scoperta del territorio, della sua evoluzione storica, economica e sociale, del suo valore artistico, della memoria e della cultura tradizionale, così come dei nuovi scenari, tecnologici e scientifici, imprescindibili per il futuro della nostra civiltà, per i cittadini di oggi e di domani.

Il programma del FAI per la Scuola 2021-2022 si articola in quattro progetti.

Formazione per docenti e studenti: Ambiente? Tutto ciò che ci circonda

Il FAI, quale ente accreditato per la formazione dal MIUR, mette a disposizione di docenti e studenti una piattaforma e-learning con contenuti multimediali originali, raccolti e curati dal FAI grazie al coinvolgimento di autorevoli esperti, che approfondiscono diverse tematiche inerenti l’Ambiente nella visione complessiva di “tutto ciò che ci circonda”: sintesi di natura e storia, che si incarna nei meravigliosi paesaggi italiani, patrimonio da tutelare e conservare, in particolar modo oggi di fronte alla minaccia della crisi ambientale. I temi di stringente attualità, inerenti il cambiamento climatico e i suoi impatti sull’ambiente, la transizione ecologica, l’economia circolare e il coinvolgimento della società civile con piccole e grandi azioni per la sostenibilità, saranno al centro di una serie di dieci incontri webinar affidati a relatori di fama, organizzati nel corso dell’anno e rivolti a docenti e studenti. Infine, le classi potranno partecipare al concorso #greenfuture: un progetto speciale che invita gli studenti a guardarsi intorno per individuare nel proprio territorio esempi e modelli di virtuosa cooperazione tra Natura e Uomo, di insegnamento e ispirazione per il futuro.

Si ringrazia Ferrero, da anni a fianco del FAI nei progetti dedicati alle scuole e alla formazione dei docenti.

Apprendisti Ciceroni

Si conferma ogni anno, con sempre maggiori adesioni e con grande soddisfazione dei partecipanti, il progetto “Apprendisti Ciceroni”, con il quale la Fondazione offre agli studenti l’opportunità di seguire un percorso di studio su una piattaforma online, con il supporto dei loro docenti e dei volontari FAI, che li preparerà nel corso dell’anno a un’esperienza di cittadinanza attiva coinvolgente e memorabile. In occasione delle grandi manifestazioni annuali delle Giornate di Primavera e d’Autunno organizzate dal FAI potranno misurarsi, infatti, con l’accoglienza del pubblico, che accompagneranno personalmente in visita nei luoghi aperti dalle Delegazioni dei volontari del FAI, raccontando così quel che hanno imparato nel corso dell’anno. Dopo l’esperienza digitale dello scorso anno, le Giornate FAI per le scuole tornano in presenza, e gli studenti tornano a riempire monumenti della loro città e luoghi speciali del loro territorio, impegnandosi concretamente, attraverso questo progetto, per la loro valorizzazione.

Giornate FAI per le scuole

Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato dal FAI alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, tornano nella settimana dal 22 al 27 novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione. Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni: chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, parchi e giardini storici, e molti altri luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.

Si ringrazia AGN energia, per il sesto anno consecutivo, main sponsor delle giornate fai per le scuole.

La decima edizione delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania, Regione Lazio, Provincia Autonoma di Trento e Fondazione CARICAL per i contributi concessi.

RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

Attività didattiche nei Beni del FAI

I Beni che la Fondazione tutela e gestisce incarnano e riflettono un patrimonio di natura, storia, arte e tradizione dell’Italia e per questo sono luoghi ideali per accrescere e consolidare in maniera coinvolgente, efficace oltre che piacevole, la conoscenza dell’ambiente nei suoi tanti e diversi aspetti. Le attività che il FAI propone alle classi in visita nei Beni sono momenti di approfondimento culturale ed esperienza sul campo, che completano il percorso didattico in aula. Le visite sono in grado di soddisfare le aspettative di insegnanti e studenti, rendendoli protagonisti attivi di una scoperta dal grande valore educativo. Oltre alle attività didattiche in presenza, il FAI propone speciali visite di approfondimento online, condotte da operatori specializzati, attraverso una piattaforma virtuale e utilizzando immagini in alta risoluzione, basate su una metodologia interattiva, che alterna brevi momenti di spiegazione a giochi e quiz volti a mantenere sempre viva l’attenzione.

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.giornatefaiperlescuole.it

Informazioni per la stampa:

FAI – Fondo Ambiente Italiano

FAI Ufficio Comunicazione Stampa e New Media – Serena Maffioli tel. 349.7131693; s.maffioli@fondoambiente.it

FAI Ufficio Comunicazione Tv e Radio – Novella Mirri tel. 334.6516702; n.mirri@fondoambiente.it

TRA I BENI APERTI IN SICILIA

PALERMO

San Giovanni degli Eremiti

Patrimonio Unesco dal 2015, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti sorge nel quartiere dell’Albergheria, nel cuore del centro storico di Palermo, a due passi da Palazzo dei Normanni e vicino al mercato storico di Ballarò. Chiesa e convento di S. Giovanni degli Eremiti, secondo le cronache, furono edificati per volere del primo re di Sicilia Ruggero II, sovrano illuminato e colto, tra il 1132 e il 1148 su più antiche preesistenze di epoche diverse e affidati ai padri benedettini di Montevergine. Nei secoli sembra che questo luogo abbia mantenuto sempre una destinazione religiosa, infatti, durante il dominio musulmano dell’isola, vi sorgeva presumibilmente, una moschea araba. Insieme al suo chiostro e al suo giardino, è un bene culturale che narra perfettamente, vista la sua posizione geografica e il suo complesso passato fatto di recuperi e abbandoni, la storia della città capitale del Regno Normanno. Il percorso offre una lettura non soltanto storica e artistica, ma vuole evidenziare come l’arte interagisca con l’ambiente, l’humus che lo circonda: è un’occasione per scoprire il valore della multiculturalità e delle magnifiche sinergie che questa può creare.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Ernesto Basile e dell’Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile di Palermo

COMITINI (AG)

Palazzo Bellacera

Il palazzo baronale Bellacera si erge su un’altura sottostante il colle Cumatino. Dal 23 giugno1627, data di concessione al barone Gaspare Bellacera del privilegio dello Jus Populandi da parte del re Filippo IV di Spagna, al 1812, data alla quale il dominio feudale fu abolito con l’approvazione della nuova Costituzione borbonica, fu sede della baronia di Comitini e poi del principato. I dati circa la sua origine non sono precisi, la citazione più antica risale al 1560 in un testamento nel quale si parla di una “torre” probabilmente una struttura militare per il controllo del territorio, una struttura che faceva parte di una rete di torri di rilevamento del periodo tardo-normanno. L’attuale palazzo Bellacera, finemente ristrutturato nel 1992, comprende una fornitissima biblioteca comunale, un museo delle miniere e un suggestivo antiquarium.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I. C. Leonardo da Vinci di Comitini

RECALMUTO (AG)

Teatro Regina Margherita

Fu edificato nell’area che un tempo era occupata dal giardino dell’ex Monastero di Santa Chiara. Costruito fra il 1870 e il 1880 e intitolato alla consorte dell’allora regnante d’Italia, Umberto I di Savoia, il teatro di Racalmuto – 350 posti, due ordini di palchi, un loggione a ferro di cavallo, golfo mistico per l’orchestra e un ampio palcoscenico – nacque come vanto della borghesia mineraria del paese, che ricavava la propria ricchezza dall’estrazione e commercializzazione dalle locali miniere di zolfo e sale. Il progetto fu affidato all’architetto Dionisio Sciascia, allievo della scuola di Filippo Basile (progettista del coevo Teatro Massimo di Palermo). L’edificio è impreziosito dagli stucchi di Giuseppe Carta (autore anche del sipario, che raffigura i Vespri siciliani), e dotato di dodici scenari dipinti dal pittore Giuseppe Cavallaro.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del L.S. “Leonardo” di Agrigento

PORTO EMPEDOCLE (AG)

Opere di street art

La passeggiata di circa un’ora si snoda su sei tappe, tra vie, vicoli e cortili del centro storico, all’insegna della riqualificazione urbana che è stata attuata negli anni più recenti. Sarà possibile conoscere un aspetto di Porto Empedocle diverso da quello tradizionale, da una prospettiva contemporanea e artistica, ammirando opere di street art, dal dipinto a tema sociale alle espressioni della cultura alta, dalla cultura popolare al mero divertissement cromatico e decorativo. Si racconterà di come l’arte contemporanea, in particolare il genere della street art, ha salvato Porto Empedocle dal degrado e ne ha rilanciato l’immagine grazie a un costante impegno civico di cittadinanza attiva.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della S.M. “Rizzo” I.C. “Pirandello” di Porto Empedocle, Liceo Classico “Empedocle” Agrigento

GELA (CL)

Mura Federiciane

Dopo la definitiva distruzione della città ellenistica di Gela nel 282 a.C. da parte del tiranno agrigentino di Finzia, la collina fu disabitata per secoli a eccezione della fondazione di un piccolo insediamento arabo-medievale prima dell’anno Mille. Solo nel 1233 per ordine di Federico II, la città è rifondata con il nome di Terranova sulle rovine dell’antica città greca. Terranova era cinta da una poderosa cortina muraria costituita da numerose torri che ne garantivano la protezione e la sorveglianza. Nel corso dei secoli queste mura ebbero dei restauri e rifacimenti, soprattutto nel periodo spagnolo quando furono rimodernate in vista dell’utilizzo di artiglieria da fuoco. Ad oggi il perimetro murario è pienamente percorribile sebbene in molti punti il muro, conservatosi per intero in altezza, sia inglobato nelle abitazioni moderne.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del IIS Eschilo, Liceo Vittorini, ITE L. Sturzo, Itt E. Morselli, IISS E. Majorana

CATANIA

Museo di Zoologia e Casa delle farfalle

Annesso al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, è la più importante struttura museale dedicata al mondo animale presente nella Sicilia orientale e uno dei rari esempi di musei naturalistici in tutto il meridione d’Italia. Fu fondato nel 1853, come Gabinetto della Cattedra di Zoologia, tenuta da Andrea Aradas (1810-1882), esperto di molluschi marini, e ospitato nel Palazzo Centrale dell’Università di Catania, in Piazza Università. Il nucleo iniziale di questo Gabinetto era costituito da collezioni dei soci dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali, donate all’istituendo Museo. Tale nucleo è stato successivamente integrato, in parte per merito di ulteriori donazioni. L’edificio, in stile Liberty, presenta attualmente una superficie utile complessiva di 260 metri quadri a piano terra e di 80 metri quadri al primo piano. Lungo i muri perimetrali di ambedue i piani si trovano delle vetrine espositive.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania

BRONTE (CT)

Real Collegio Capizzi

Nel percorso di visita si potrà ammirare, in particolare, la biblioteca borbonica che contiene oltre 21 mila volumi, di tipo scientifico, letterario, filosofico e teologico, con testo in greco e latino, oltre che in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese. Tra i testi custoditi, anche un numero cospicuo di classici latini e greci, dai Dodici Cesari di Svetonio alle opere di Senofonte, Tacito, Ovidio e Sallustio: da ricordare un’edizione fiorentina dell’Iliade del 1837, in 2 volumi, che raccoglie, oltre all’originario testo greco, sette traduzioni del poema omerico, due delle quali in latino, sia in versi che in prosa, e le altre in italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo. L’intero complesso del Collegio continua rivestire un ruolo importante nella promozione del sapere al punto tale da collaborare in modo proficuo con le scuole presenti sul territorio.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ven.Ignazio Capizzi” di Bronte

ACIREALE (CT)

Tour dei Musei ad Acireale: Mostra delle Uniformi Storiche

All’interno del Municipio, in piazza Duomo, presso la sala Costarelli, splendido esempio di quella architettura barocca che connota il centro storico cittadino, vi è il Museo delle uniformi storiche, una mostra permanente che riguarda un periodo che spazia dal 1796 al 1928. Sono esposti uniformi e cimeli che provengono da sette Stati Europei: la Francia, la Prussia, l’Impero Austro-Ungarico, la Russia, lo Stato Pontificio, il Regno di Sardegna, il Regno d’Italia. La collezione, che comprende 129 pezzi, è frutto di una trentennale attività di acquisti, scambi, corrispondenza e ricerche storiche per documentare compiutamente ogni singolo pezzo all’interno dell’insieme.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Archimede di Acireale

NICOSIA (EN)

Alla riscoperta della città

Percorso alla riscoperta del quartiere di Santa Maria Maggiore, il più antico e conservativo della città è ubicato alle pendici del Castello. Nel percorso si segnalano in particolar modo la Cona del Gagini, collocata a Nicosia nel 1512; la volta della Chiesa di San Vincenzo Ferreri affrescata da Guglielmo Borremans nel 1717, che ritrae la gloria di San Vincenzo con il particolare dell’angelo musicante che, per il prodigio dell’illusionismo barocco, sembra inseguire e guardare lo spettatore in qualunque angolo della chiesa esso si sposti; il Portale della basilica di Santa Maria Maggiore, un notevole caso di raffinato recupero di un manufatto architettonico proveniente da un edificio profano; il crocefisso del Padre della Misericordia, scolpito dal nicosiano Vincenzo Calamaro e ritenuto immagine miracolosa perché il 20 novembre del 1626, portato in processione, liberò la città dalla peste. In questa occasione le famiglie del quartiere esibiranno alcuni piatti della tradizione locale, illustrandone i procedimenti e le ricette.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, del Secondo Circolo Didattico San Felice e del IIS “F.lli Testa” di Nicosia

SCALETTA ZANCLEA (ME)

Castello Rufo Ruffo

Il bene si trova situato nel punto più alto del promontorio sovrastando l’intera baia. La struttura risulta perfettamente mimetizzata nel contesto, tanto che le sue mura in roccia naturale assecondano le asperità naturali della collina. Data la collocazione geografica è possibile godere di un magnifico affaccio sull’area del mar Ionio e ammirare il paesaggio costiero e collinare a 360 gradi. Il castello fu insediato per volere di Federico II di Svevia nel secolo XIII ed è rimasto pressoché invariato nei secoli. La struttura massiccia che ricorda molto la natura di fortificazione viene alleggerita per mezzo della presenza di finestre “bifore” che ingentiliscono e illuminano i prospetti. All’interno la rocca presenta ampie sale illuminate con maestose volte a botte, risultando così molto più vicina ad una elegante dimora feudataria che ad un castello di natura difensiva.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Alì Terme

MARSALA (TP)

Area Archeologica dei Niccolini

L’area archeologica costituisce il nucleo più importante del complesso di latomie utilizzate come cimitero dalla prima comunità cristiana di Lilibeo. Si trova adiacente alla chiesa di Santa Maria dell’Itria e al contiguo convento dei Padri Agostiniani, chiamati anche Niccolini (o Nicolini) dal nome del santo agostiniano Nicola da Tolentino. Le latomie sono cave a cielo aperto per l’estrazione della calcarenite (tufo), sfruttate nella fase di massima espansione edilizia della città romana di Lilibeo (fine II-inizi III sec. d.C.) e riutilizzate come cimitero tra il III e il IV secolo da pagani, cristiani ed ebrei. Nell’area, già dalla fine dell’Ottocento, sono noti alcuni complessi sepolcrali con arcosoli (sepolture a cassa rettangolare sormontate da profonde nicchie ad arco), loculi e nicchie a parete.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo State Pascasino

CASTELVETRANO (TP)

Una città prospettica- Il sistema delle piazze

Il centro storica della città di Castelvetrano-Selinunte è costituito da tre piazze adiacenti e collegate tra di loro: Piazza “Carlo d’Aragona e Tagliavia”, Piazza “Umberto I” e Piazza “Camillo Benso Conte di Cavour”. In questo spazio insistono alcuni dei monumenti più importanti, tra i quali la Chiesa di SS. Maria Assunta, la Fontana della Ninfa, il Teatro Selinus, la Collegiata dei SS Pietro e Paolo e l’intero Palazzo della famiglia Aragona-Tagliavia-Cortez. Lo spazio, creato in età barocca, costituisce un sistema di vuoti contigui e adiacenti, articolato e sinuoso, che rende protagonista, con il palazzo Ducale e la Chiesa Madre, il “potere civile e il potere religioso”. Nel percorrere la sequenza di piazze che si restringono e si dilatano, l’osservatore può notare come la relazione fra gli edifici della piazza cambia costantemente in funzione dei diversi punti di vista.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico G. Pantaleo

