IL COMUNE DI GANGI ADOTTA CARTA DEI COMUNI CUSTODI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA
IL COMUNE DI GANGI ADOTTA CARTA DEI COMUNI CUSTODI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA
GANGI, 16 Marzo 2026
Il Comune di Gangi adotta la “Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea – Carta di Caltagirone”. Si tratta di un documento di impegno civico e istituzionale volto alla tutela e valorizzazione di uno degli ecosistemi più preziosi del territorio siciliano e dell’intero bacino mediterraneo. Un patrimonio unico da proteggere se si tiene conto che l’Italia detiene il patrimonio floro‑vegetazionale e faunistico più ricco d’Europa, e la Sicilia ne custodisce circa la metà.
Tra gli ecosistemi più rappresentativi spicca la Macchia Mediterranea, che nella nostra regione copre 110.000 ettari, pari al 21% della superficie forestale. Patrimonio oggi soggetto a pressione antropica, incendi ricorrenti, desertificazione e riduzione della fauna. La Carta nasce da un lungo lavoro di confronto avviato nel 2013 a Caltagirone, con la partecipazione di studiosi, docenti universitari e associazioni ambientaliste.
“Il ruolo dei Comuni con l’adozione della Carta – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – è un impegno concreto su informazione e sensibilizzazione dei cittadini, educazione ambientale nelle scuole e nella comunità, tutela attiva della Macchia Mediterranea, promozione di una selvicoltura preventiva contro incendi, abusi di pascolo e sfruttamento antropico. L’adesione alla Carta dei Comuni Custodi conferma la volontà dell’Amministrazione di contribuire alla salvaguardia di un ecosistema fondamentale per l’identità, la storia e la biodiversità della Sicilia. Un impegno che guarda alle generazioni future e che rafforza il ruolo del Comune come presidio attivo del territorio”.