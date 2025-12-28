Il Christmas Village Tour conquista le piazze: la magia del Natale viaggia su ruote

C’è un Natale che non aspetta di essere raggiunto. Un Natale che parte, percorre chilometri, attraversa città e piazze, e bussa direttamente al cuore dei bambini. È il Christmas Village Tour, la casa di Babbo Natale itinerante su ruote che, da sei edizioni, porta sorrisi, stupore e calore umano in tutta Italia.

A guidare questo sogno in movimento è Paolo Di Venti, insieme al Team D9 e alla Famiglia Di Martino, una squadra che ha trasformato un’idea semplice ma potentissima in un progetto capace di unire comunità, territori e generazioni.

In sei edizioni, il Christmas Village Tour è diventato protagonista assoluto del periodo natalizio, animando alcune delle piazze più belle d’Italia: da Palermo a Milano, passando per Napoli, Torino, Piacenza, Parma, Catania ed Enna. Un viaggio che, anno dopo anno, ha rafforzato il legame tra il Natale e la voglia di stare insieme.

Ma è soprattutto la Sicilia a essere stata abbracciata in ogni sua piazza: Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Messina, fino ad arrivare oggi a Scicli, dove il tour si ferma per qualche giorno all’interno di un suggestivo villaggio di Natale, accolto dal calore di una comunità che ha fatto dell’ospitalità un’arte.

La casa di Babbo Natale su ruote non è solo un’attrazione: è un simbolo. È la dimostrazione che la magia può muoversi, che la gioia può essere condivisa e che, anche in un mondo che corre veloce e spesso dimentica di fermarsi, c’è ancora spazio per la meraviglia negli occhi dei più piccoli.

Il Christmas Village Tour è questo: un gesto concreto di speranza, un abbraccio itinerante, un sorriso donato senza chiedere nulla in cambio. Perché oggi, più che mai, il Natale ha bisogno di andare incontro alle persone. E soprattutto ai bambini.

