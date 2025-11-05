Il 7 novembre a Palermo torna Sherbeth con il Premio Procopio Cutò

In gara gusti di gelato inediti e creativi, per celebrare l’eccellenza e l’innovazione

Palermo, 4 novembre 2025 – Il capoluogo siciliano è pronto ad accogliere la 17ª edizione di

Sherbeth, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, in programma da venerdì 7 a

lunedì 10 novembre 2025.

“L’innovazione è una tradizione” è il payoff dell’edizione 2025, che racconta il rispetto per

le radici e la cultura artigianale, ma con lo sguardo rivolto a tecniche innovative,

contaminazioni culturali e nuove frontiere del gusto.

Ed è proprio in questo filone che si inserisce uno dei momenti più attesi del Festival, il Premio

Procopio Cutò, riconoscimento che celebra ogni anno l’eccellenza, la creatività e

l’innovazione nel mondo del gelato artigianale.

Un’eredità che attraversa i secoli

La figura di Francesco Procopio Cutò è profondamente legata alle origini del gelato artigianale

e alla sua diffusione in Europa. Nato a Palermo nella seconda metà del Seicento, Procopio

portò la sua arte a Parigi nel 1686, dove aprì il celebre Café Le Procope, luogo in cui rese il

gelato, fino ad allora dolce dei ricchi, un dolce democratico e alla portata di tutti.

Grazie al suo talento Procopio ottenne dal “Re Sole” Luigi XIV la “patente reale”, che lo rese

produttore esclusivo di gelato artigianale. La capitale francese divenne così la culla europea

del gelato, ereditando una tradizione che affonda le radici nella Sicilia del Seicento.

È proprio a questo legame storico che Sherbeth rende omaggio con un premio intitolato al

patron dei gelatieri: «Sherbeth nasce con lo scopo di diffondere nel mondo il valore di una

tradizione che ha radici profonde a Palermo», spiega Davide Alamia, organizzatore del

Festival. «Procopio Cutò è il simbolo dell’identità di Sherbeth, perché è stato il primo ad

esportare, a Parigi, il gelato della sua tradizione familiare, facendolo conoscere al mondo.

Sherbeth vuole continuare questo viaggio, facendo sì che il termine “gelato” sia riconosciuto

in tutti i continenti come eccellenza italiana e non venga tradotto, al pari della pasta o della

pizza».

Un premio dedicato all’originalità

I partecipanti presenteranno un gusto inedito, ideato appositamente per il concorso. Il tema

è libero e lascia spazio alla creatività dei maestri, che utilizzeranno materie prime di alta

qualità e tecniche innovative per reinterpretare la tradizione e spingere sempre oltre i confini

del gelato artigianale.

A decidere chi salirà sul podio del Premio Francesco Procopio Cutò sarà una giuria tecnica

d’eccezione, composta da Bang Gai, gelatiere cinese e Presidente Onorario in quanto

vincitore dell’edizione 2024, dalla Presidente Amanda Dupas de Matos (ricercatrice presso

Massey University, Nuova Zelanda), e dai componenti Stefano Predieri e Massimiliano Magli

(CNR Bologna), Barbara Alfei (Capo Panel AMAP Marche) e Maria Mora Gijon (ricercatrice al

Basque Culinary Center, Spagna).

Una giuria di giornalisti, critici enogastronomici e comunicatori assegnerà invece il Premio

della critica. A loro spetterà il compito di premiare il gusto più identitario e innovativo.

La Giuria Critica sarà formata da: Paolo Marchi (giornalista, ideatore di Identità Golose),

Jaclyn DeGiorgio (giornalista), Tania Mauri (giornalista), Massimiliano Tonelli (direttore di

CiboToday), Megumi Ueda (giornalista) e Chiara Cavalleris (direttrice di Dissapore).

Bang Gai, il primo vincitore non italiano

L’edizione 2024 ha segnato un momento storico per Sherbeth: Bang Gai, maestro gelatiere

cinese e proprietario della gelateria “Sette” di Hangzhou insieme alla moglie Ivy Li, ha

conquistato la giuria con il suo gusto “Lemon Tree”.

Dopo aver scoperto la sua passione per il gelato in Italia, Bang Gai è tornato in Cina per aprire

la propria gelateria, dove i suoi gusti raccontano l’equilibrio tra la sensibilità orientale e la

tradizione artigianale italiana.

Un premio tra tradizione e futuro

Ogni anno il Premio Procopio Cutò si conferma un’occasione di confronto tra culture e visioni

diverse, all’interno del quale la qualità e la passione per l’artigianalità diventano linguaggio

comune. «Perché il gelato non è un mix di ingredienti dentro un miscelatore, ma un racconto

fatto di tradizioni, di territori e di storie fatte da persone», conclude l’organizzatore Davide

Alamia.

