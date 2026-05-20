IC Santa Chiara: Quando le voci dei ragazzi diventano emozione e crescita

Quando le voci dei ragazzi diventano emozione e crescita ❤️

Questo pomeriggio il nostro 🎼 Coro InCanto 🎶, diretto dalla docente Loredana Dottore e accompagnato dalla dirigente scolastica Antonietta Di Franco, è stato protagonista del seminario di studi *“Crescere in coro: voci, emozioni, relazioni” all’Università Kore.

Partendo dal film *Les Choristes*, è stato lanciato un messaggio potente alle future insegnanti: ogni bambino ha una voce unica che merita di essere ascoltata, valorizzata e accompagnata.

Il coro è molto più di musica:

✨ insegna il rispetto,

✨ sviluppa sensibilità ed empatia,

✨ educa all’ascolto,

✨ aiuta ogni bambino a trovare il proprio spazio nel mondo.

Le docenti Ivana Lo Giudice, Maria Teresa Filippini, Licia Renna e Carmelinda Venti, referenti del progetto coro, hanno coinvolto le studentesse di Scienze della Formazione Primaria in un’attività speciale fatta di parole, pensieri ed emozioni condivise.

🎤 Il Coro InCanto ha emozionato il pubblico con brani in francese, inglese e latino, canzoni ritmate e la splendida partecipazione delle giovani soliste Clara Primavera e Sophie Previti, studentesse di seconda media.

Un’esperienza intensa, autentica e ricca di significato, dove la musica si è trasformata in relazione, crescita e futuro. 💫

👩🏼‍🏫 L’incontro è stato organizzato da Marinella Muscarà, direttrice del Dipartimento di Studi classici, linguistici e della Formazione, da Viviana La Rosa, coordinatrice del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, e introdotto da Filippa Pollaccia, dirigente scolastica e tutor organizzatrice dello stesso corso.

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