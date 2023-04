I faretti LED per illuminare gli alberi, ecco come utilizzarli

I faretti a LED sono un elemento indispensabile all’interno di un giardino costituito da alcune zone decorative. Permettono infatti di illuminare specifiche zone o alberi che lo compongono.

L’illuminazione del giardino è importante a livello decorativo ma anche per la vivibilità e la sicurezza stessa. Un giardino ben illuminato la notte consente di poterci passare delle ore piacevoli durante i mesi caldi dell’anno.

Illuminazione LED per le piante del giardino, perché è importante

Curare nel minimo dettaglio il proprio giardino offre tante soddisfazioni, aiuta a passare il tempo e dedicarsi con amore a qualcosa che si vede crescere ogni giorno.

Il giardino di giorno è valorizzato con la luce solare e i suoni della natura. La notte però apprezzarlo pienamente è difficile, per questo motivo installare i giusti punti di luce in zone strategiche consente di amplificarne la bellezza.

Scegliere la giusta illuminazione richiede comunque una buona conoscenza del settore perché non è semplice capire quali sono le luci che valorizzano un albero piuttosto che un altro.

A fare la differenza è il fatto che un albero sia o meno un sempreverde, ma anche la sua struttura può far la differenza. Quest’ultima influenza seriamente la progettazione del giardino. Oltre a scegliere quindi come e dove posizionare i punti luce, va scelta la migliore fonte di illuminazione.

I migliori faretti a led per illuminare alberi e piante

I faretti a LED sono considerati la soluzione migliore per l’illuminazione di un giardino. In particolar modo è il modello a picchetto quello più appropriato. Perché? Semplicemente consentono di controllare in modo eccezionale l’orientamento della luce. Installarli è semplice e possono essere eventualmente dislocati in modo semplice, spostandoli in base alle piante che si preferiscono illuminare.

I faretti a picchetto led permettono poi di assecondare la crescita della pianta, illuminandola sempre nel modo più opportuno. E’ un tipo di luce studiato proprio per l’esterno e possiede un supporto di lunghezza variabile che permette un maggior livello di personalizzazione per quanto riguarda la direzionalità della luce e anche la tecnica di installazione.

Il supporto dell’unità illuminante di solito è di 30 cm. E’ facile da installare grazie al picchetto che va inserito nel terreno. Così come installarlo è semplice, anche rimuoverlo per spostarlo lo è. In questo modo se successivamente si cambia di idea, è possibile fare tutte le modifiche senza dover spendere soldi o perderci molto tempo.

Capita anche di spostare completamente una pianta all’interno del giardino. Ecco che la sua dislocazione viene seguita ovunque. Durante la scelta del faretto però ci sono alcune cose aggiuntive che devono essere tenute in considerazione.

Serve scegliere qual è la potenza di illuminazione. Si può desiderare una luce più potente o più tenue. Anche la durata della stessa è importante. Per quanto riguarda il faretto ad illuminazione convenzionale, potenza e durata sono ridotte rispetto a uno che utilizza la tecnologia LED.

Dove acquistare i faretti a picchetto LED

Sono tanti i negozi che vendono i faretti a picchetto LED, tra questi spunta Lampadadiretta.it, uno shop online che vende sistemi di illuminazione, lampadine da interni e da esterni e lampadari non solo in Italia, ma anche in tutto il resto dell’Europa.

Sono oltre trent’anni che si occupa di rifornire privati e aziende dei migliori sistemi di illuminazione e la scelta di faretti a picchetto LED è ampia, anche per quanto riguarda le marche presenti nello shop.

Acquistare è facile, perché è possibile farlo direttamente online senza muoversi di casa. Inoltre grazie all’assistenza clienti si ottiene l’aiuto necessario anche in caso di dubbi.

Conclusioni

Illuminare il giardino è importantissimo quando si sceglie di valorizzare questa parte della proprietà. Si possono ottenere anche dei fantastici effetti ottici e così consentono di percepire in modo diverso le dimensioni dell’ambiente.

I faretti LED sono versatili perché consentono di orientare la luce con precisione. Per esempio il fascio di luce può essere spostato verso l’alto e questo consente di ricreare una proiezione accattivante. La modalità migliore di orientazione è quella nota come uplight, fa si che a risaltare sono invece le dimensioni dell’albero. Più faretti in contemporanea invece permettono di ottenere dei giochi di luce e delle forme.