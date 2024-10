GUARDIA DI FINANZA: PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Sintesi

Comunicato

La Guardia di finanza (GDF) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno siglato, in data odierna, un protocollo d’intesa per assicurare il pieno coordinamento delle attività di rispettiva competenza con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di sinergie e scambi informativi nell’ambito della disciplina di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché per migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità economico finanziaria.

L’accordo – sottoscritto dal Comandante Generale della GDF, Generale C.A. Andrea De Gennaro, e dal Presidente del CNDCEC, Prof. Dott. Elbano de Nuccio – consolida una collaborazione già in essere mediante la previsione di progetti addestrativi, a livello centrale e periferico, e lo svolgimento di analisi, studi e approfondimenti congiunti su particolari temi d’attualità, ovvero su nuovi trend e metodologie criminali tesi ad accrescere la qualità della collaborazione attiva dei professionisti nel sistema di prevenzione antiriciclaggio.

