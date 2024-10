WEBUILD: ULTIMATA LA POSA DEI BINARI SUL LOTTO BICOCCA-CATENANUOVA DELLA LINEA FERROVIARIA PALERMO-CATANIA COMMISSIONATA DA RFI, GRUPPO FS

LAVORI COMPLETATI PER OLTRE L’86%, CON L’OBIETTIVO DI ATTIVARE LA TRATTA NELLA PRIMAVERA 2025

· Eliminati i passaggi a livello per aumentare la sicurezza della viabilità

· Nei lavori sono coinvolte fino a 400 persone, oltre il 90% locale

Palermo, 14 ottobre 2024 – Completata la posa del doppio binario sui 38 chilometri del Lotto 6 Bicocca-Catenanuova sulla linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania in Sicilia, realizzato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS) per cui è stato nominato il commissario di Governo Filippo Palazzo. I lavori dell’intero lotto hanno raggiunto un avanzamento complessivo di oltre l’86% e si procede per permettere l’attivazione della tratta ferroviaria nella primavera 2025.

I lavori sulla nuova tratta hanno consentito anche l’eliminazione di tutti i passaggi a livello per garantire una viabilità su strada alternativa e non interferente con la linea ferroviaria. Ultimato anche l’adeguamento del Piano Regolatore Generale delle stazioni Catania Bicocca, Motta S.A., Sferro e Catenanuova, per l’innesto del doppio binario. Per la realizzazione della tratta Bicocca-Catenanuova sono oggi coinvolte fino a 400 persone, oltre il 90% locale, con il coinvolgimento di oltre 600 aziende partner da inizio lavori.

Il raddoppio ferroviario tra Catania Bicocca e Catenanuova, una volta ultimato, consentirà di incrementare i treni in transito, riducendo i tempi di percorrenza e incentivando una mobilità più sostenibile rispetto al trasporto su gomma.

In Sicilia, il Gruppo Webuild è impegnato nella realizzazione di 8 lotti, con 7 tratte ferroviarie sulla direttrice Palermo-Catania-Messina e un lotto della Ragusana, l’autostrada che collegherà Ragusa e Catania. Si tratta di opere parte del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete TEN-T, che contribuiranno a dotare l’isola di infrastrutture di trasporto moderne, garantendo sviluppo e occupazione specializzata già dalla fase di costruzione. Per questi 8 lotti, sono 7.000 i posti di lavoro stimati nel complesso, con oltre 3.000 persone già oggi impegnate nei cantieri, tra diretti e terzi, con il coinvolgimento di circa 1.200 imprese della filiera da inizio lavori.

Webuild è player di riferimento su scala globale nel settore della mobilità sostenibile, nell’ambito del quale vanta un track record che include oltre 14.100 km di ferrovie e metropolitane. Oltre ai lavori in Sicilia, Webuild è al lavoro su progetti ferroviari strategici come il Nodo di Genova-Terzo Valico dei Giovi, l’AV Verona-Padova e l’AV Napoli-Bari, inseriti nei corridoi TEN-T della rete transeuropea dei trasporti che punta ad accrescere la mobilità sostenibile per merci e persone nell’Unione Europea.

***

Webuild è leader globale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse, specializzato in opere per mobilità sostenibile, energia idroelettrica, gestione e produzione di acqua ed edifici green. Riconosciuto da diversi anni come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua, il Gruppo è tra i 10 Top Player internazionali in Australia, Europa e Stati Uniti, con una presenza consolidata in 50 paesi. In quasi 120 anni di ingegneria applicata a oltre 3.200 progetti realizzati, Webuild vanta un track record che include la realizzazione di 14.140km di ferrovie e metro, 82.533km di strade e autostrade, 1.020km di ponti e viadotti, 3.408km di gallerie, 313 dighe e impianti idroelettrici. Tra i progetti più noti l’espansione del Canale di Panama, il Long Beach International Gateway in California, il Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia, il ponte skytrain della linea metropolitana a Nord-Ovest a Sydney, il grattacielo Kingdom Centre a Riad in Arabia Saudita, linee metropolitane a Copenaghen, Parigi, Roma, Milano, Doha e Riad. Tra i progetti in corso, la Nuova Diga Foranea di Genova, la Galleria di Base del Brennero, la Linea 4 della Metro di Milano e la Linea C della Metro di Roma, la linea ad alta capacità tra Genova e Milano, tratte ferroviarie sulle direttrici AV Napoli-Bari e AC Palermo-Catania-Messina, il progetto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia e il progetto Trojena per NEOM in Arabia Saudita. Al 30 giugno 2024, con circa 90.000 persone il Gruppo Webuild ha registrato un backlog complessivo di €65 miliardi e oltre il 90% del backlog construction relativo a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo ha registrato ricavi totali per €10 miliardi. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., Webuild ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM). Dal 2021, è inclusa nell’indice MIB ESG, dedicato alle blue-chip italiane con le migliori pratiche ESG.

Visite: 74