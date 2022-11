GUARDIA DI FINANZA: PRESENTAZIONE DELL’ EDIZIONE 2023 DEL CALENDARIO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO

Sintesi

Comunicato

Martedì 22 novembre p.v. alle ore 18:30 avrà luogo, presso l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma, la presentazione del Calendario Storico della Guardia di Finanza per l’anno 2023, realizzato in collaborazione con lo stilista Giorgio Armani e dedicato all’attività istituzionale a tutela del Made in Italy.

Alla cerimonia presenzieranno il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana.

Coerentemente con il tema del Calendario, l’evento sarà impreziosito da melodie italiane suonate dalla Banda del Corpo, diretta dal Maestro Col. Leonardo Laserra Ingrosso, e intonate dal Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il concerto si aprirà con il “Va, Pensiero”, dall’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, e proseguirà con una successione di brani tratti da colonne sonore di pellicole nazionali: vengono ricordati, tra gli altri, Ennio Morricone e Nicola Piovani.

L’evento sarà condotto da Serena Autieri e vedrà la partecipazione del trio musicale “Il Volo” che concluderà la serata intonando l’Inno Nazionale.

