LEONFORTE: ESEGUITO UN ORDINE DI ESECUZIONE PER LA CARCERAZIONE DI UN UOMO CONDANNATO A NOVE ANNI DI RECLUSIONE PER VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI MINORI

Riccardo Febbraio 18, 2026
Sequestro articoli carnevale non sicuiri

GDF ENNA: SEQUESTRATI OLTRE 43 MILA PRODOTTI DI CARNEVALE E GIOCATTOLI NON A NORMA, POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER LA SALUTE.

Riccardo Febbraio 17, 2026
screpis

Questura Enna: Cambio al vertice della Squadra Mobile di Enna:

Riccardo Febbraio 16, 2026

Parità di genere, Caronia: “Orgogliosa del mio mandato parlamentare La norma è una conquista, frutto di tanti anni di battaglie”

Riccardo Febbraio 18, 2026

𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟳, 𝗟𝗜𝗨𝗭𝗭𝗢 (PLD): “𝗟𝗔 𝗩𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥𝗔 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗧𝗘, 𝗢𝗥𝗔 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗨𝗜 𝗧𝗘𝗠𝗜”

Riccardo Febbraio 18, 2026
soci 1

Pro Loco Enna: chiuso tesseramento per il 2026 con 380 Soci

Riccardo Febbraio 18, 2026

Politica regionale. Caruso (Fai) a Micari “dovrebbe conoscere funzionamento istituzioni. La Sicilia cresce, l’opposizione si illude”

Riccardo Febbraio 18, 2026