Associazione provinciale Chef: Argento per Tosca Piemonte e Veruska Boschetto Beer & Food Attraction (15-17 febbraio 2026) di Rimini

La principale competizione nazionale di cucina professionale, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi e in corso presso la Fiera di Rimini all’interno della manifestazione Beer & Food Attraction (15-17 febbraio 2026) con oltre 1 000 chef in gara.

Tosca benedetta Piemonte giovanissima concorre per la Sicilia e la provincia di Enna nel contest CIRIO aggiudicandosi la medaglia D’argento .

Il giorno successivo assieme alla coordinatrice provinciale Veruska Boschetto arrivano altre due medaglie ARGENTO .

SODDISFAZIONE DELL’INSTANCABILE PRESIDENTE GIUSEPPE Rinallo che in tre anni ha messo in bacheca ben 9 medaglie .

“ABBIAMO lavorato per far crescere la nostra provincia non professionalmente ,

perché i nostri soci sono grandi professionisti ,ma nella mentalità e di credere in loro stessi,posso ritenere che in questo abbiamo fatto centro.

Il cielo di Rimini si colora di Argento dedicato a tutti i Siciliani ma soprattutto ai 200 soci della nostra provincia .

