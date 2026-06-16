GUARDIA DI FINANZA: A FOGGIA TRE GIORNI DI SPORT, TECNOLOGIA E PREVENZIONE PER CELEBRARE IL 252° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CORPO.

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Sintesi

Dal 20 al 22 giugno la città ospiterà il “Villaggio della Guardia di finanza”. Gran finale il 24 giugno con la cerimonia militare.

Comunicato

Foggia si prepara a diventare, per alcuni giorni, il cuore delle celebrazioni per il 252° Anniversario di Fondazione del Corpo. Una decisione dal forte valore simbolico che accende i riflettori su un territorio strategico per la legalità e la crescita del Paese.

Dal 20 al 22 giugno, la Villa Comunale “Karol Wojtyla” ospiterà il “Villaggio della Guardia di finanza”, uno spazio aperto alla cittadinanza pensato per far conoscere da vicino uomini, mezzi e specialità del Corpo attraverso un’esperienza immersiva, coinvolgente e adatta a tutte le età.

Dalle ore 11.00 alle 20.00, il villaggio offrirà ai visitatori un ricco programma di attività all’insegna dello sport, dell’innovazione e della conoscenza. Protagonisti saranno gli atleti del Centro Sportivo Fiamme Gialle, che accompagneranno il pubblico in un percorso interattivo, ove i cittadini potranno cimentarsi in alcune delle discipline che hanno reso celebre lo sport gialloverde: tiro con l’arco, scherma, karate, tiro a segno, vela e arrampicata.

Accanto alle attività sportive, spazio anche alla tecnologia. Grazie a sofisticati simulatori di realtà aumentata, i visitatori potranno vivere l’esperienza di condurre gli aeromobili e le unità navali della Guardia di finanza, sperimentando in prima persona alcune delle attività operative che quotidianamente vedono impegnati i finanzieri al servizio del Paese.

Il “Villaggio” rappresenterà anche un’imperdibile occasione per ascoltare le esecuzioni della Banda musicale della Guardia di finanza: sono previste, infatti, ogni giorno esibizioni della Banda, che festeggia quest’anno il suo centenario.

Inoltre, sarà presente anche il “Poliambulatorio mobile” della Guardia di finanza, dove i visitatori potranno effettuare screening e visite mediche gratuitamente.

Non mancheranno, infine, i momenti più attesi dai più piccoli e dalle famiglie: ogni giorno le unità cinofile del Corpo saranno protagoniste di due dimostrazioni operative. Il modo migliore per approfondire il prezioso contributo dei “colleghi a quattro zampe” nelle attività condotte quotidianamente dalla Guardia di finanza.

Le celebrazioni raggiungeranno il loro momento più solenne il prossimo 24 giugno, alle ore 10.00, sempre a Foggia, presso il Parco “Campi Diomedei”, dove si svolgerà la cerimonia militare per il 252° Anniversario di Fondazione della Guardia di finanza, alla presenza di numerose Autorità civili, militari e religiose e di numerose rappresentanze del Corpo.

Un appuntamento che unirà tradizione, valori e partecipazione, trasformando Foggia nel palcoscenico di una grande festa aperta a tutta la comunità.

L’ingresso per il “Villaggio della Guardia di finanza” è libero e senza prenotazione.

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