Venerdì 19 giugno, alle ore 17:00, presso l’Urban Center di Enna, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Sulle tracce di Franco Enna”, il progetto culturale promosso da Bottega Culturale Sicilia e ammesso al finanziamento dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC).

Il progetto, che si svilupperà fino a dicembre 2026 nei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina, punta a riscoprire e celebrare la figura dello scrittore ennese Franco Enna (Francesco Cannarozzo), padre del giallo provinciale italiano, mettendone in luce il legame ideale con giganti del calibro di Andrea Camilleri e Agatha Christie. Durante l’incontro verrà reso noto il calendario dettagliato degli appuntamenti, le curiosità del progetto e la fitta rete di partner e patrocini coinvolti (tra cui il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e la Società Dante Alighieri).

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