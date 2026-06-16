Pizza Enna Fest 2026: dal 24 al 28 giugno Enna si accende con cinque giorni di gusto, territorio, artigianato, spettacoli e cultura gastronomica

Piazza Europa ospiterà il grande evento dedicato alla pizza, al Piacentinu Ennese DOP, alle eccellenze agroalimentari, alle masterclass tematiche, ai laboratori di artigianato artistico e alla valorizzazione del territorio

Dal 24 al 28 giugno 2026 Enna diventerà il cuore pulsante del gusto, della convivialità e dell’identità territoriale

con il Pizza Enna Fest 2026, l’evento che porterà in Piazza Europa cinque giornate dedicate alla pizza, al territorio, agli show cooking, alle masterclass, agli spettacoli, alla musica, alle famiglie, alle eccellenze agroalimentari ennesi e all’artigianato artistico.

Il Pizza Enna Fest 2026 è organizzato dall’Associazione Pizzaioli Ennesi e da CNA Enna, con la collaborazione del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP. Anche quest’anno la regia strategica, comunicativa e

organizzativa dell’evento è stata affidata al team D9.

L’evento è promosso anche dal Comune di Enna ed è realizzato nell’ambito del “Progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive – Iniziativa ‘Sicilia che piace’ – anno 2026”.

Con il claim “Enna si accende: Pizza, territorio e gusto sotto lo stesso cielo”, il festival nasce con l’obiettivo di trasformare la città in una grande piattaforma di valorizzazione territoriale: non una semplice festa della pizza, ma un appuntamento capace di raccontare l’identità agricola, artigianale, gastronomica e culturale della provincia ennese.

Al centro dell’edizione 2026 ci saranno la pizza, i forni, i pizzaioli, la Sagra del Piacentinu Ennese DOP, gli stand con le eccellenze agroalimentari, le masterclass, gli show cooking, l’area dedicata al Gluten Free, “Botteghe in piazza” con laboratori di artigianato artistico e un programma serale pensato per coinvolgere pubblici diversi: famiglie, giovani, appassionati di cucina, operatori del settore, istituzioni, imprese, visitatori e cittadini.

Il Pizza Enna Fest vuole essere un evento accessibile, vivo e partecipato, capace di unire gusto, intrattenimento e racconto del territorio. La pizza diventa il linguaggio popolare e immediato attraverso cui parlare di comunità, filiere produttive, prodotti certificati, artigianalità, tradizione e futuro.

Particolare rilievo sarà dato al Piacentinu Ennese DOP, prodotto-simbolo del territorio, protagonista di degustazioni, momenti di racconto e attività dedicate. Accanto alla dimensione food, il festival proporrà spazi per le famiglie, area giochi per bambini, stand agroalimentari, incontri tematici, musica e spettacoli.

Le masterclass: cultura del gusto, territorio e filiere

Tra i contenuti più qualificanti dell’edizione 2026, il Pizza Enna Fest propone un ciclo di masterclass gratuite, pensate per offrire al pubblico un’esperienza guidata, concreta e coinvolgente. Tutte le masterclass sono gratuite, previa registrazione della prenotazione nell’apposita sezione del sito ufficiale www.pizzaennafest.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Data e ora Titolo / tema A cura di Contenuto

Giovedì 25 giugno, ore 19:00 Piacentinu Ennese DOP, show cooking e vini in abbinamento Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP; Associazione Provinciale Cuochi Ennesi; Tenuta Valle delle Ferle Una masterclass dedicata al Piacentinu Ennese DOP, con show cooking dei cuochi

dell’Associazione Provinciale Cuochi Ennesi e degustazione dei vini della cantina Tenuta Valle delle Ferle in abbinamento al prodotto.

Venerdì 26 giugno, ore 19:30 Tortelloni di grani antichi Oro di Enna Chef Enzo Leanza Un appuntamento dedicato alla pasta ripiena e al valore dei grani antichi del territorio, con una proposta gastronomica che unisce tecnica, memoria e identità ennese.

Sabato 27 giugno, ore 19:30 “24 Baroni, il territorio nel bicchiere” Birrificio 24 Baroni Una masterclass dedicata alla birra artigianale come racconto del territorio, delle materie prime e della cultura brassicola locale.

Domenica 28 giugno, ore 19:00 Le bollicine Tommaso Scavuzzo di Tommy Wine Un percorso di degustazione dedicato alle bollicine, pensato per avvicinare il pubblico al mondo degli spumanti e degli abbinamenti contemporanei.

Botteghe in piazza: l’artigianato artistico incontra il pubblico

Accanto al percorso gastronomico, il festival accoglierà anche “Botteghe in piazza”, uno spazio dedicato ai laboratori di artigianato artistico. L’iniziativa porterà in Piazza Europa maestri artigiani, dimostrazioni, lavorazioni dal vivo e momenti di racconto dei mestieri, ampliando il valore culturale dell’evento e rafforzando il legame tra cibo, manualità, creatività e identità locale.

Il contest mongolfiera: Piazza Europa vista dall’alto

Tra le novità più suggestive dell’edizione 2026 ci sarà anche la mongolfiera, che renderà il Pizza Enna Fest un’esperienza ancora più scenografica e memorabile.

Attraverso il contest attivo sul sito ufficiale www.pizzaennafest.it, il pubblico potrà registrarsi e partecipare al sorteggio di 40 posti per il volo ancorato da Piazza Europa, previsto nelle giornate del 27 e 28 giugno. Il volo sarà curato da GSM Aeropanorama.

L’iniziativa nasce per offrire un punto di vista nuovo sulla città e sul festival: un’esperienza simbolica, capace di unire emozione, promozione territoriale e partecipazione popolare.

Le dichiarazioni

Antonio Cammarata, Presidente dell’Associazione Pizzaioli Ennesi: “Per noi pizzaioli questo festival rappresenta un momento di orgoglio e responsabilità. Vogliamo portare in piazza il nostro lavoro, la nostra passione e il valore di un mestiere che unisce tradizione, sacrificio e innovazione. La pizza diventa il punto

d’incontro tra le persone e il territorio, e il Pizza Enna Fest è l’occasione per dimostrare quanto la nostra città possa esprimere qualità, accoglienza e identità.”

Stefano Rizzo, Segretario Provinciale CNA Enna: “CNA Enna crede fortemente in un evento che mette insieme artigianato, impresa, prodotti locali e comunità. Il Pizza Enna Fest è una piattaforma concreta per valorizzare chi

lavora ogni giorno, chi produce, chi trasforma e chi tiene viva l’economia del territorio. La sfida è fare sistema: solo così le eccellenze ennesi possono diventare sviluppo, attrattività e nuove opportunità.”

Pietro Di Venti, Presidente del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP: “La collaborazione con il Pizza Enna Fest rappresenta un’occasione importante per rafforzare il legame tra il Piacentinu Ennese DOP, la

città di Enna e le sue tradizioni gastronomiche. Il nostro formaggio racconta pascoli, latte, zafferano, pepe nero, lavoro e identità. Essere presenti in un evento così partecipato significa promuovere non solo un prodotto

certificato, ma un intero patrimonio territoriale.”

Un festival per raccontare Enna attraverso il gusto

Il Pizza Enna Fest 2026 vuole valorizzare la città e il suo territorio attraverso un format capace di unire dimensione popolare e contenuto culturale. La pizza sarà il punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra prodotto locale e convivialità, tra artigiani, famiglie, imprese, sportivi, giovani e visitatori.

L’evento punta a rafforzare l’immagine di Enna come territorio ricco di identità, produzioni agroalimentari di valore, comunità vive e potenzialità turistiche. Una città che, per cinque giorni, si accenderà di profumi, sapori, musica, incontri, sport, spettacolo e partecipazione.

Il programma definitivo, con eventuali aggiornamenti sugli orari, sugli ospiti, sulle masterclass, sulle modalità di prenotazione, sui laboratori di artigianato artistico e sugli spettacoli, sarà comunicato attraverso i canali ufficiali dell’evento.

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