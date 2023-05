GLI ALLIEVI DELL’ALBERGHIERO DI CENTURIPE AL “TH ACADEMY “ DI SIMERI

Sono 13 gli allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi di Centuripe, selezionati dal Gruppo TH per la stagione estiva 2023. Gli studenti hanno partecipato (unica scuola alberghiera in Italia) al “TH Academy”, programma di formazione annuale che mira a sviluppare le competenze dei propri dipendenti, migliorare la qualità del servizio offerto agli ospiti e promuovere una cultura aziendale forte e coesa, organizzata dalla direzione risorse umane di “TH Group”.

Una stimolante esperienza di vita e di lavoro che testimonia come proprio questo tipo di formazione, organizzata da uno dei gruppi italiani più importanti nel settore turistico – ristorativo, sia importante per la valorizzazione delle risorse umane nel settore alberghiero.

TH Academy ha permesso già nella prima giornata di formazione in cui Lorenzo Bighin, Direttore risorse umane di TH Group, il Direttore del prodotto F&B Matteo Florean e il vice direttore del TH di Cinisi Daniele Alaimo, hanno dato il benvenuto a tutti agli studenti dell’alberghiero di Centuripe (EN), accompagnati dai docenti proff. Lo Grasso e Antonio Sportaro, di dare gli input necessari per entrare nel mondo TH.

Nel corso della seconda giornata di formazione, i capi settore hanno spiegato il prodotto ristorativo e le tipologie di servizio alle figure junior, al fine di prepararli all’entusiasmante lavoro che li aspetta.

“Sicuramente, una intelligente politica scolastica di integrazione fra i saperi (quelli teorici e quelli pratici) e fra i due mondi (quello della scuola e quello dell’impresa) non può che migliorare il trend avviato, confermando la validità e la spendibilità di un diploma come quello alberghiero che offre un reale inserimento nel mondo del lavoro – dice il prof. Serafino Lo Cascio, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. Fedele”.

Visite: 47