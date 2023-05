ANCHE M5S SICILIA ALLA STAFFETTA PER LA PACE

Anche il Movimento 5 Stelle Sicilia scende in campo per partecipare alla “Staffetta dell’Umanità” prevista per domani, domenica 7 maggio, in tutta Italia. La marcia toccherà anche diverse località della Sicilia, dove sono previste 11 tappe, da Messina a Portopalo di Capo Passero.

“Si tratta di un segnale importante – dice il coordinatore M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – che ci sentiamo di dover dare. È ora che il conflitto in Ucraina prenda convintamente i binari del negoziato, troppo a lungo trascurato a favore delle armi. Personalmente sarò nella zona di Lentini e Carlentini per dare il mio piccolissimo contributo”.

Visite: 47