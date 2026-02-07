Storie correlate

Giustizia, Fratelli d’Italia lancia la campagna per il SÌ: si parte venerdì 13 febbraio da Nicosia

Riccardo Febbraio 7, 2026 0
Elezioni Amministrative: Noi Moderati raccoglie favorevolmente l’appello all’ unità del centrodestra ennese da parte dell’ assessore regionale Francesco Colianni.

Riccardo Febbraio 7, 2026 0
Elezioni Amministrative: l’On Eliana Longi “Il sindaco di Enna convochi un tavolo di coalizione”

Riccardo Febbraio 6, 2026 0

Ultime notizie

Pietraperzia: pubblicato il programma del Carnevale

Riccardo Febbraio 7, 2026 0
7 febbraio – Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo: L’IC De Amicis di Enna partecipano al progetto eTwinning “No Bullying, Lots of Friendship”

Riccardo Febbraio 7, 2026 0
Alla scuola dell’infanzia Principe di Napoli si è parlato di diversità, accoglienza ed unicità

Riccardo Febbraio 7, 2026 0
On Fabio Venezia sul caro energia “Linee di credito agevolato per le picccole e medie imprese”

Riccardo Febbraio 7, 2026 0