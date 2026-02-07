Si è riunito ieri sera a Enna Bassa il Comitato Provinciale per il NO, alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo politico, sindacale e associativo. Tra i presenti:

* Antonio Malaguarnera, segretario provinciale della CGIL

* Katia Rapé, segretaria provinciale del Partito Democratico

* Aldo La Ganga, responsabile provinciale di Europa Verde – AVS

* Ciccio Virlinzi di Sinistra Italiana – AVS

⁃ Cinzia dell’Aera (Nuova Unione popolare)

* Arturo Giunta (ANPI)

* Gaetano Trovato (ARCI)

* Cittadini e rappresentanti della società civile impegnati nella difesa della democrazia e dei valori della costituzione.

Tutti i partecipanti hanno ribadito con fermezza le ragioni del NO, sottolineando come la proposta riforma della giustizia metta a rischio l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, principio cardine della democrazia e della nostra Costituzione.

Al termine dell’incontro, il Comitato ha nominato portavoce provinciale l’avvocato Piergiacomo La Via.

Il Comitato si propone di costituire comitati comunali, così da portare avanti la campagna elettorale referendaria in modo capillare, radicato e più vicino alle popolazioni.

Si terranno iniziative in gran parte del territorio provinciale.

La prima a Piazza Armerina il 18 febbraio ed a seguire il 20 a Leonforte, il 21 a Nicosia e il 27 febbraio al Garden di Enna.

È stato inoltre rivolto un invito a tutte le associazioni e alle realtà sociali affinché si mobilitino e si impegnino in una ampia opera di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei singoli cittadini.

