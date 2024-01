GIULIO RANELI: “LA RE BORBONE VUOLE RISALIRE LA CLASSIFICA”

Il centrale si è subito inserito nei meccanismi ed è una delle note positive

“Tecnicamente non siamo inferiori a chi ci precede, ma serve più carattere”

PALERMO – 7 gennaio 2024 – La Re Borbone Palermo riprenderà martedì 9 gennaio la preparazione al Palaoreto in vista della ripresa del campionato di Serie B maschile di volley (girone I). La pausa è servita a ricompattare il gruppo e perfezionare l’intesa della formazione biancazzurra che ha vissuto una prima parte di stagione non semplice. Partenze e infortuni hanno condizionato il rendimento del sestetto di Nicola Ferro, che attualmente occupa il settimo posto con 13 punti. Una posizione che non risponde alle ambizioni di inizio stagione, quando mancano due match tra i più impegnativi alla fine del girone di andata. Il team del presidente Giorgio Locanto, infatti, domenica 14 gennaio affronterà in trasferta la vicecapolista Paomar Siracusa e poi il 20 gennaio riceverà l’Aquila Bronte che è quarta in classifica.

Tra le note positive di questo primo scorcio di stagione ci sono le prestazioni del centrale Giulio Raneli, 22 anni, che ha realizzato punti importanti e si è sempre distinto per lucidità e rendimento. Dopo le esperienze in B a Partinico e in C a Capaci, il giovane biancazzurro si è subito inserito nei meccanismi e non ha mai accusato pause. “Mi sono subito trovato a mio agio – assicura Giulio Raneli – e grazie anche ai consigli dei compagni più esperti non ho sofferto l’inserimento all’interno del gruppo. Sono contento delle mie prestazioni, ma il merito va all’allenatore, al presidente e ai compagni che mi hanno dato fiducia sin dall’inizio. Cerco sempre di dare il massimo e proverò a migliorarmi”.

Una stagione di alti e bassi, non facile almeno all’inizio. “Ci sono stati problemi di squadra e di assemblamento, ma adesso il gruppo è coeso e ci stiamo riprendendo. Siamo a metà classifica anche se le aspettative erano ambiziose, ora dobbiamo provare a fare il miglior campionato possibile. Credo che dal punto di vista tecnico abbiamo poco da invidiare alle formazioni che ci precedono, ma dobbiamo migliorare sotto il profilo del carattere e della convinzione. Per questo motivo abbiamo perso qualche punto prezioso per strada, ad esempio contro Letojanni e Ciclope Bronte”.

Sul futuro, Giulio Raneli è ottimista: “Dobbiamo cercare di chiudere al meglio il girone di andata e provare a vincere contro Siracusa e Aquila Bronte. Non sarà facile, ma io ci credo. Ci siamo allenati bene durante la pausa, nonostante qualche infortunio, ci troviamo bene insieme e anche questo ci potrà tornare utile. Possiamo e dobbiamo risalire la classifica, poi sarà il campo a dirci dove potremo arrivare…”

La classifica: Domotek Reggio Calabria 27 punti; Paomar Siracusa 23; Ciclope Bronte 22; Aquila Bronte 19; Letojanni 18; Raffaele Lamezia 17; Re Borbone Palermo 13; Bisignano, Callipo Vibo Valentia e Viagrande 9; Papiro Fiumefreddo 2; Sicily Villafranca Tirrena 0.

Il prossimo turno: (13-14 gennaio): Raffaele Lamezia-Domotek Reggio Calabria; Aquila Bronte-Bisignano; Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo; Viagrande-Ciclope Bronte; Callipo Vibo Valentia-Sicily Villafranca Tirrena. Riposano: Papiro Fiumefreddo e Letojanni.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo (ore 18)

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte (ore 18)

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia (ore 18)

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo (ore 19)

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo (ore 17)

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

Visite: 156