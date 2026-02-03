Vogliamo darti un aggiornamento importante. In appena 72 ore, la nostra raccolta fondi dal basso a sostegno della popolazione di Niscemi ha raggiunto e superato i 14.000 euro.

Siamo davvero grate e grati per una risposta così massiccia. È la dimostrazione che la comunità del Partito Democratico è forte e si attiva dove serve di più.

Sappiamo che questa cifra non risolverà la situazione drammatica delle migliaia di persone sfollate, ma potrà dare un aiuto concreto ed è un gesto simbolico che arriva in Sicilia da tutto il paese.

Per questo vogliamo ringraziare ancora una volta chi ha deciso di donare. Presto ti aggiorneremo sulla destinazione di questi fondi, ma intanto volevamo raccontarti questa grande storia di solidarietà, partita dalla comunità dei Giovani Democratici.

