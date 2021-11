GRANDE RISULTATO ALLE STUDENTESCHE

Enna. I risultati elettorali diffusi dall’associazione universitaria Koiné e da quella studentesca Federazione degli Studenti Enna sono molto importanti ed evidenziano la vitalità, la forza e la freschezza a livello giovanile, studentesco ed universitario che c’è – da sempre – nel nostro territorio.

Non possiamo, per affetto e vicinanza, che congratularci per il risultato rivendicato da queste due associazioni, che giustamente risultano essere le prime forze politiche studentesche tanto nel mondo delle scuole che dell’università. Consideriamo tutto questo, ovviamente, un segnale positivo per la comunità giovanile del nostro territorio ed in particolare per tutta quella più specificatamente di sensibilità progressista.

Nel pluralismo di idee che sempre deve essere necessario, facciamo i migliori auguri a tutti gli eletti di questa tornata elettorale e ci mettiamo a disposizione, complessivamente, per un lavoro ed un confronto che possa essere intelligente e proficuo.

Giuseppe Seminara

Vice Commissario GD Sicilia

Alfredo Alercia

Segretario GD Enna

Visite: 59