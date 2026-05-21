GdiF PALERMO: IL COMANDANTE GENERALE, GEN. C.A. ANDREA DE GENNARO, A PALERMO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE NELLA CARICA DI COMANDANTE INTERREGIONALE DELL’ITALIA SUD OCCIDENTALE.

SICILIA CALABRIA

Sintesi

Si è svolta oggi, presso la caserma “Giuseppe Cangialosi”, alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale fra il Gen. C.A. Giuseppe Magliocco e il Gen. D. Francesco Mattana.

Comunicato

Si è svolta oggi, presso la storica caserma “S. Ten. M.O.V.M. Giuseppe Cangialosi”, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale fra il Gen. C.A. Giuseppe Magliocco e il Gen. D. Francesco Mattana, proveniente dal Comando Generale.

Il Generale Magliocco, che assumerà l’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, ha salutato i Finanzieri della Sicilia e della Calabria, ringraziandoli per la preziosa attività svolta nonché per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato efficacemente e senza sosta per contrastare l’illegalità, proteggere l’economia legale e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Gen. C.A. Magliocco ha poi augurato al Gen. D. Francesco Mattana il raggiungimento di nuovi, importanti, traguardi nel prestigioso incarico alla guida delle Fiamme Gialle siciliane e calabresi.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, nel ringraziare il Gen. C.A. Giuseppe Magliocco per la pregevole azione di comando esercitata, ha rivolto un augurio di “buon lavoro” al Gen. D. Francesco Mattana nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.

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