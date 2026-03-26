GDF ENNA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA. LA GUARDIA DI FINANZA DI ENNA INCONTRA GLI STUDENTI DELLA PROVINCIA.

SICILIA

Sintesi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, nell’ambito delle iniziative volte a diffondere l’educazione alla legalità economico-finanziaria, hanno incontrato gli alunni di diversi istituti scolastici della provincia.

Comunicato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, nell’ambito delle iniziative volte a diffondere l’educazione alla legalità economico-finanziaria, dall’inizio dell’anno hanno incontrato gli alunni del Liceo Scientifico “Pietro Farinato” e dell’Istituto Professionale di Stato “Federico II” di Enna, dell’Istituto comprensivo Statale “Giusti Sinopoli” di Agira, nonché dell’istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” di Nicosia.

L’iniziativa, che si inquadra nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è finalizzata ad illustrare agli studenti il concetto di “legalità economica” ed il ruolo delle Fiamme Gialle a tutela di tutti i cittadini.

Il Ten. Col. Mario Grasso, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna, unitamente ad alcuni giovani Ispettori da poco immessi in servizio, ha presentato ai “cittadini di domani” delle varie scuole, accompagnati dai rispettivi docenti, i temi dei diritti e dei doveri della cittadinanza, del rispetto delle regole e della cultura della legalità, anche fiscale, come presupposto per la costruzione di una convivenza comune e di una coscienza civica.

I giovani studenti, che hanno dimostrato vivo interesse e curiosità, hanno potuto conoscere, anche mediante la riproduzione di alcuni filmati, le attività che le Fiamme Gialle svolgono giornalmente al servizio dei cittadini nel contrasto all’evasione fiscale, allo spreco di risorse pubbliche, alla falsificazione dei marchi ed alle altre forme di illegalità economica diffuse nel Paese.

L’occasione è stata anche utile a quei ragazzi, prossimi all’uscita dal ciclo scolastico secondario e in vista del futuro ingresso nel mondo universitario e del lavoro, per conoscere le modalità di accesso ai concorsi per l’arruolamento nei ruoli di Ufficiale, Ispettore, Finanziere e Finanziere Atleta e orientarsi tra le diverse prospettive di formazione e impiego del Corpo.

L’entusiasmo e il desiderio di conoscenza dimostrato dagli alunni più piccoli, testimonia ancora una volta la vocazione sociale e la costante vicinanza del Corpo al mondo della scuola per sensibilizzare i ragazzi, a partire dai più giovani, sui temi che accrescono la loro coscienza civica e per aiutarli a sviluppare una maggiore consapevolezza delle regole che governano il convivere democratico.

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