GANGI, CONSEGNATI 40 ALBERI PER I NUOVI NATI

Gangi, 18 Novembre 2024

Ieri a Gangi nel giorno dedicato a Santa Elisabetta d’Ungheria, presso la chiesa del Monte, sono stati consegnati 40 nuovi alberi per ogni bambino nato, adottato o affidato nel 2024. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine Francescano secolare di Sicilia «Immacolata Concezione» in collaborazione con il Comune di Gangi. Un Albero per ogni bambino nato, adottato o preso in affido, promosso dall’Ordine Francescano secolare di Sicilia, rientra negli intenti che la Rete Comuni amici degli alberi e dei bambini ha sottoscritto alcuni anni fa proprio a Gangi. Una iniziativa tesa a concorrere alla salvaguardia del Creato.

Prima della consegna delle piantine alle famiglie si è tenuta la celebrazione della santa messa a cura di Fra Carmelo Latteri. Assieme alle famiglie interessate, hanno presenziato alla cerimonia la ministra dell’Ordine Francescano secolare di Gangi Antonella Ferraro, il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, e gli assessori Roberto Franco e Tiziana Ballistreri. Genitori e bambini hanno ricevuto la benedizione e una pergamena per ricordare la giornata dedicata alle famiglie e all’eco sostenibilità ambientale.

« Ogni nuova vita è una gioia per tutta la comunità e va celebrata – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – ringrazio l’Ordine Francescano secolare di Sicilia per questa iniziativa ormai promossa da 4 anni, un gesto la consegna degli alberelli che vuole accrescere, anche, la sensibilità sui temi ambientali».

