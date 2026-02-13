“Esprimo a nome mio personale e di tutto il partito in Sicilia le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro all’onorevole Nino Minardo per l’importante incarico ricevuto dal segretario nazionale Antonio Tajani, che lo ha nominato responsabile nazionale per i Rapporti federativi e con le Liste civiche.

Si tratta di una nomina di altissimo profilo politico, che certifica come Forza Italia voglia essere sempre di più un partito aperto al dialogo e al confronto costruttivo con tutte quelle forze di ispirazione popolare, cattolica e liberale che sono radicate nelle comunità e che condividono con noi il rifiuto di qualsiasi estremismo.

Nino Minardo, per la sua grande esperienza, è senza dubbio la persona più adatta per ricoprire questo delicato ruolo. Sono certo che saprà dare un contributo fondamentale per rafforzare il dialogo e allargare la nostra comunità politica, rendendo Forza Italia ancora più radicata e inclusiva.”

Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia.

Advertisement

Advertisement

Visite: 87