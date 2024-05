FORUM NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’

(Palermo 20-21-22 Maggio 2024)

Nasce a Palermo il Forum della Biodiversità Mediterranea che rappresenta il primo grande evento scientifico del Centro Nazionale per il futuro della Biodiversità, in cui oltre 600 ricercatrici e ricercatori, di tutta Italia, si confronteranno su temi sensibili quali la riqualificazione delle aree degradate, la conservazione della natura, il rapporto tra natura e benessere e lo sviluppo di strumenti efficaci per prevenire la perdita della biodiversità. Tanti i giovani presenti che, sfruttando le nuove tecnologie come intelligenza artificiale, IoT, nano – e biotecnologie, robotica e le tecnologie ispirate alla natura proporranno azioni concrete per raggiungere gli obiettivi fissati da Europa biodiversity 2030, ovvero proteggere almeno il 30% delle aree terresti e marine e riqualificare il 30% degli ecosistemi alterati.

Il Forum è anche un’iniziativa di diplomazia scientifica per alimentare lo sviluppo di relazioni costruttive e lungimiranti per i popoli del Mediterraneo che sono divisi su mille questioni, ma condividono la stessa natura.

Il Forum vedrà inoltre confronti con giovani imprese e grandi aziende italiane per promuovere attività di innovazione sulla biodiversità provenienti dalla ricerca e capaci di generare nuovi prodotti e processi più sostenibili. Nelle giornate palermitane sarà presentato il Gateway della biodiversità, una porta di accesso e connessione dedicato al supporto della progettazione di concrete collaborazioni scientifiche e tecnologiche internazionali che riguardino il Mediterraneo. Giocherà un ruolo chiave per generare valore dagli investimene del PNRR partendo dai green job che già oggi vedono più di 3 milioni di occupati. L’università di Palermo, l’Arpa, il Cnr, saranno tra i promotori del Gateway palermitano con il NBFC. La sede sarà al Roosevelt, destinato a diventare un grande polo polifunzionale per la scienza a Palermo. Ospiterà ricerche all’avanguardia che vanno dalla tutela del Mediterraneo alla ricerca, grazie alla biodiversità, di composti bioattivi, che potranno diventare nuovi alimenti, cosmetici e farmaci.

GIORNO 1 – 20 Maggio 2024

Università degli Studi di Palermo – Aula Magna e Aula Capitò Ingegneria

Edificio 7 – Viale delle Scienze

ore 13:30 – 14:00

Registrazione – Caffè di benvenuto (Atrio Edificio 7)

14.00 – Saluti Istituzionali

14.30 – Lo stato della biodiversità in Italia

Modera: Simonetta Fraschetti

14.30 – Carlo Blasi – Università La Sapienza Roma – La legge sul restauro e la conservazione della biodiversità in Italia.

14.50 – Antonio Pusceddu – Università di Cagliari – Biodiversità e funzionamento degli ecosistemi: le sfide della conservazione, del ripristino e della valorizzazione.

15.10 – Alessandro Chiarucci – Università di Bologna – La conservazione della biodiversità in risposta ai cambiamenti climatici.

15.30 – Minacce alla biodiversità, specie Invasive ed endemiche

Modera: Lorena Rebecchi

15:30 – Mara Baudena – CNR IASC – Incendi: quali minacce per gli ecosistemi e la biodiversità?

15.45 – Andrea Buffagni – CNR IRSA – Gemme nascoste sconosciute nelle acque dolci italiane: la minacciata diversità degli efemerotteri.

16:00 – Michele Cesari – Università di Modena e Reggio Emilia – La “perfida” minaccia alla biodiversità rappresentata dalle specie invasive di insetti.

16:15 – Guillaume Marchessaux – Università di Palermo – Specie invasive: il rilevante caso dell’invasione del granchio blu nel Mar Mediterraneo.

ore 16.30

Pausa caffè (Atrio Edificio 7)

16.50 – Interventi di 5 minuti / Sessione Poster

Modera: Gian Marco Luna e Gloria Bertoli

18:30 – Presentazione del ‘Libro d’arte biodiversità’

ore 18.30

Aperitivo (Atrio Edificio 7)

GIORNO 2 – 21 Maggio 2024

Università degli Studi di Palermo – Aula Magna e Aula Capitò Ingegneria

Edificio 7 – Viale delle Scienze

ore 8:30 – 9:00

Registrazione – Caffè di benvenuto (Atrio Edificio 7)

9:00 – Ripristino della Biodiversità

Modera: Mariachiara Chiantore

9:00 – Roberto Danovaro – Università Politecnica delle Marche – Ripristino degli ecosistemi marini: risultati e sfide per il prossimo decennio.

9:20 – Jordi Cortina – University of Alicante – La Società Europea per il ripristino ecologico e la sua posizione sulla Legge Europea sul Ripristino della natura.

9:40 – Benedetto Rugani – CNR-IRET – Valutazione LCA e dei servizi ecosistemici dei programmi di ripristino ambientale

10:00 – Eleonora Ciscato – Università di Milano – ​​ Il regolamento europeo sul ripristino della natura e la sua attuazione a livello nazionale: sfide e opportunità.

10:20 – Tecnologie innovative per il Monitoraggio della biodiversità

Modera: Gianluca Sarà

10:20 – Chiara Petriolo – Università La Sapienza – Deep tech per il monitoraggio della biodiversità

10:35 – Giovanni Indiveri – Università di Genova – Sfide e tendenze future della robotica marina

10:50 – Daniele Croce – Università di Palermo – Opportunità di comunicazioni ottiche dirette satellite -to-underwater

11:05 – Gherardo Chirici – Università di Firenze – Telerilevamento innovativo per il monitoraggio della biodiversità

ore 11:20

Pausa caffè (Atrio Edificio 7)

11:40 – 12:40 – Interventi di 5 minuti / Sessione Poster

Modera: Maria Chiara Pastore

12.40- 13.30 – Riconoscimento alla carriera per scienziati di chiara fama

ore 13.30

Pranzo (Atrio Edificio 7)

Pomeriggio per la Valorizzazione e l’Open Innovation

14:15 – 15:30 Tavola rotonda “Valorizzazione della biodiversità: Bioprospezione per la salute umana e Biodiversità per le attività produttive”.

Moderatore: Hellas Cena

14:15 – Maria Rescigno – Humanitas – Microbiota. Alleato nascosto per la biodiversità umana nel contesto della biodiversità planetaria

14:30 – Flavia Guzzo – Università di Verona – Bioprospezione per la salute: esplorazione della diversità fitochimica della flora italiana.

14:45 – Stefano De Nicolai – Università di Pavia – Innovazione tramite la biodiversità: contesti urbani in trasformazione e sfide socioeconomiche all’orizzonte

15:00 – Alessio Giovannelli – CNR – Produrre piante per ripristinare gli ecosistemi degradati

15:15 – Alessio Bonaldo – Università di Bologna – Coltivare la coesistenza: Esplorare approcci rispettosi della biodiversità in acquacoltura

15:30- 16.00 NBFC: ricerca e innovazione

Massimo Labra e Alberto Di Minin

ore 16.00 – 16.15

Pausa Caffè (Atrio Edificio 7)

Attività Parallela 1 – Workshop Innovazione Ricercatori e Aziende

Preiscrizione obbligatoria

Referenti NBFC: Andrea Piccaluga, Giuseppe Gigli e Maria Carmela Basile

Modera: Luciano De Propris

16:15 – 16:30 → Definizione

16:30 – 16:45 → Discussione

16:45 – 17:00 → Clustering

17:00 – 17:15 → Generazione

17:15 – 17:30 → Discussione

17:30 – 17:45 → Votazione

Attività Parallela 2 – Meeting tematici: Planetary health

16:15 – 17:00 – Biodiversità per la Planetary Health 45 min

Moderatore: Hellas Cena

17:00 – 17.45 – Soluzioni mediterranee basate sulla natura 45 min

Moderatore: Carlo Calfapietra

Attività Parallela 3 – Meeting tecnici: Conservation

16:15 – 17:00 – Pianificazione della spazio per la biodiversità

Moderatori: Simonetta Fraschetti e Chiara Chiantore

17:00 – 17:30 – La piattaforme della Biodiversità: strumenti e opportunità delle 4 piattaforme

Moderatore: Donatella Spano

17:30 – 18:00 – Citizen Science

Moderatore: Francesco Frati

18:00 – 18:15 – Reporting dal Workshop Attività 1 – Aula Magna

Referenti NBFC: Alberto Di Minin – Massimo Labra

Moderatore: Luciano De Propris

18:15 – 19:00 – PREMIAZIONI MIGLIOR POSTER – Aula Magna

GIORNO 3 – 22 Maggio 2024

GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ

Università degli Studi di Palermo – Sala Magna, secondo piano, Complesso Monumentale dello Steri – Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo.

ore 9:30 – 10:15

Registrazione e caffè di benvenuto (Cortile Palazzo Steri)

10:15 – 10:35 Saluti Istituzionali

10:35 – 11:20 Ospite Esterno

11:20 – 11:40 La Sicilia come porta della biodiversità in mediterraneo

Prof. Gianluca Sarà – Università di Palermo

11:40 – 12:00 Le attività di formazione sulla Biodiversità dell’Università di Palermo

Prof.ssa Giovanna Parisi – Università di Palermo

12:00 – 12:30 Presentazione report annuale NBFC

Direttore Scientifico Massimo Labra e Gateway Designer Luca De Biase

12:30 – 12:45 Biodiversity Awards COTEC

COTEC – Kick off of the The Italian Biodiversity Award

Prof. Luigi Nicolais – Presidente Materias

12:45 – 13:10 Conferenza stampa (presenti i direttori di HUB)

Ref. Gateway Designer Luca De Biase

13:10 Chiusura dei lavori

Cons. Luigi Fiorentino – Presidente NBFC

Magn. Rettore Prof. Massimo Midiri – Rettore dell’Università degli Studi di Palermo.

ore 13:30 Pranzo (Cortile Palazzo Steri)

