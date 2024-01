Formazione gratuita di giovani diplomati disoccupati nei profili Information Technology, domani alle 11

in Camera di Commercio Palermo Enna la presentazione del Progetto “Digichamps”

Sarà presentato domani, 18 gennaio, alle 11, nella Sala Belvedere della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari 11), il progetto “Digichamps”. L’iniziativa “Digichamps”, è promossa da Ifoa, in collaborazione con Unioncamere, South Working, Cisco, Aica e Epicode, e ha come obiettivo quello di formare gratuitamente giovani diplomati disoccupati, tra i 18 e i 34 anni, nei profili IT più richiesti dalle aziende. Il progetto, selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale, offre corsi formativi gratuiti in IT che combinano teoria e pratica, con project work, in collaborazione con le aziende ed è promosso sul territorio dal Punto Impresa della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“La Camera di Commercio di Palermo Enna, tramite Il Punto Impresa Digitale, si impegna attivamente a facilitare l’orientamento al lavoro dei giovani diplomati e disoccupati, al fine di promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro”, spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Attraverso questa iniziativa – sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona che aprirà i lavori della giornata – realizziamo un sistema di collegamento territoriale, offrendo ai giovani una formazione gratuita per diventare esperti IT”.

Saranno presenti come relatori, oltre ad Albanese e Barcellona, il referente nazionale di Unioncamere Marco Damiano, che presenterà nel dettaglio il progetto, Patrizia Caudullo responsabile di Anpal Servizi Sicilia che illustrerà il programma donne e giovani, e Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l’impiego di Palermo – Monreale, che discuterà sui nuovi progetti e strumenti di comunicazione per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro.

