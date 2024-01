Enna: finanziamento per illuminazione interna al Castello di Lombardia

Oggi altra bella notizia: la regione ieri ha finalmente sbloccato il finanziamento che permetterà di realizzare, dopo quella del cortile San Martino, l’illuminazione artistica all’interno del cortile della Maddalena. Nella stessa area partiranno presto gli Interventi di restauro e consolidamento dei muri interni. Un ringraziamento al gruppo MPA alla regione per l’interessamento, in particolare all’On. Giuseppe Lombardo. Ci scusiamo pure con i cittadini per i disagi sulla viabilità che ci saranno in quella zona nei prossimi mesi.

Assessore Walter Cardaci

