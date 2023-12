Finanziaria 2024, approvata in Commissione Bilancio. Falcone: «Siamo nei tempi di legge, segnale di fattività verso i siciliani»

«Dopo l’intenso e proficuo lavoro di questi giorni, l’approvazione della Legge di Stabilità e del Bilancio 2024/26 della Regione in Commissione rappresenta un positivo e concreto segnale di fattività che Governo e Parlamento mandano alla Sicilia e ai siciliani. Un ringraziamento al presidente Dario Daidone, ai deputati di maggioranza e ai deputati d’opposizione per aver lavorato anteponendo l’interesse della nostra Regione a tutto. Il governo Schifani rispetta il calendario che si era prefissato per varare, nei tempi previsti dalla legge, la Finanziaria 2024, documento economico che si basa su questi pilastri: sostegno ai Comuni, aiuti per imprese e lavoro, lotta al precariato, stabilità per i servizi ai siciliani. Raggiungere questo obiettivo darà prova di come la Regione Siciliana possa saper fare le cose per bene». Così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, commenta il via libera finale della II Commissione Ars del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026 e della Legge di stabilità regionale 2024-2026.

