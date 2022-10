Finale in crescendo nel Campionato GT3 Sprint per Audi Sport Italia, in pole domani

• Marco Butti mette la firma sulla prima pole position della sua carriera in GT3 e partirà davanti a tutti l’ultima gara della stagione tricolore, per cercare un risultato a sorpresa insieme al compagno di avventure Simone Patrinicola

Scarperia e S. Piero (FI) – Cieli grigi sopra l’autodromo del Mugello per l’inizio della trasferta che chiuderà la lunga e appassionante stagione del Gran Turismo Italiano, con due gare Sprint distribuite tra sabato e domenica. Ma se il meteo può ispirare malinconie autunnali, nessun malumore ma anzi invece entusiasmo al box Audi Sport Italia dopo i risultati delle qualifiche, le prime affrontate da Simone Patrinicola e Marco Butti dopo aver vinto il titolo GT3 AM in anticipo a Imola un mese e mezzo fa. I due partiranno rispettivamente in quinta fila il siciliano oggi pomeriggio alle 15:10 (diretta streaming sui canali social del promotore ACI Sport e TV sul canale Sky 228) e in pole position il lariano domani alle 12:50. Il diciassettenne Butti ha ottenuto un risultato che per la R8 LMS della squadra di Emilio Radaelli mancava da oltre un anno: proprio al Mugello a luglio 2021 l’equipaggio Drudi/Agostini/Ferrari era partito davanti a tutti nella gara valida per il Campionato Italiano Endurance e lo stesso avverrà domenica nella ottava e ultima tappa del 2022.

La griglia della settima corsa invece è stata la prima ad essere decisa, stamattina. Il ventottenne Patrinicola, il primo a scendere in campo per i quattro anelli, ha segnato come primo crono di riferimento 1’50″052, a circa quattro minuti dalla bandiera a scacchi. Il pilota ennese, malgrado un certo disagio nel gestire il sottosterzo della sua vettura, riusciva poi a limare di oltre mezzo secondo il tempo e fissava sui monitor un 1’49″526 che si sarebbe rivelato il suo migliore della sessione, e nono tempo assoluto nel turno in cui a prevalere è stata la Lamborghini Huracan di Alberto Di Folco (1’45″579). Da questa gara, dopo il titolo GT3 AM già deciso, Patrinicola e Butti sono saliti alla categoria superiore per poter limare l’handicap tempo al pit-stop che ha fatto loro ombra quasi tutta la stagione, e nella nuova categoria oggi pomeriggio si misureranno in particolare con Cecotto/Di Giusto (1’46″933) e Gai/Han (1’46″933).

I piloti Audi e tutto il team però guarderanno con maggiore trepidazione al risultato di domani, visto che la seconda sessione si è conclusa con la pole position del giovanissimo driver lombardo. Butti aveva cominciato subito bene perché appena alle soglie della metà sessione era già primo (1’46″398). Per un minuto o poco più a togliergli la posizione è stata la BMW di un equipaggio che qui in Toscana si giocherà lo scudetto GT3 Sprint, quello dei tedeschi Klingmann/Glock (1’46″156). Ma Butti ha messo insieme un bellissimo giro e con 1’45″675 saltava di nuovo davanti alla vettura di Monaco di Baviera per 0″481 col crono di 1’45″675, che risulta anche essere il miglior tempo al Mugello di una R8 LMS, superando di due decimi di secondo il vecchio record del bi-campione italiano 2021 Riccardo Agostini. Nel finale altre due vetture in lotta per il titolo assoluto hanno avvicinato Butti, ma né Moncini/Guidetti (1’45″903) né Urcera/Di Amato (1’45″855) sono riusciti a scavalcare l’Audi. Il duo Ferrari partirà domani accanto a Butti, con la Honda in seconda fila. Miglior tempo della GT3 PRO AM e rivale di categoria è stato l’1’48″130 ottenuto da Di Giusto/Cecotto, ottavi assoluti.

