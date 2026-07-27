Beppe Fascicolo, doppio quinto posto al Mugello nel CIGT Sprint

27 luglio 2026 – Weekend complicato ma comunque positivo per Beppe Fascicolo, impegnato all’Autodromo Internazionale del Mugello nel terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Al volante della Mercedes-AMG GT3 numero 16 del team Stratia Motorsport, in coppia con Alexey Denisov, il pilota trevigiano ha chiuso entrambe le gare in quinta posizione nella classe GT3 Am.

Il fine settimana toscano è stato segnato da diversi problemi tecnici, che hanno costretto il team a saltare l’intera seconda sessione di prove libere e buona parte delle qualifiche, con Fascicolo che è riuscito a completare un solo giro cronometrato utile. Una situazione di partenza in salita che non ha però impedito una bella rimonta in Gara 1: scattato da una posizione arretrata in griglia, Fascicolo, insieme al compagno, ha risalito il gruppo fino al quinto posto finale.

Anche Gara 2 si è aperta con il pilota veneto impegnato nel primo stint, al passo con gli avversari più veloci del gruppo, prima di un contatto in uscita dalla curva Casanova-Savelli che lo ha portato a toccare le barriere e uscire di pista. Nonostante lo spavento, la vettura è rimasta meccanicamente integra, permettendo al pilota di ripartire e mantenere la posizione fino al cambio pilota. Alexey Denisov, salito a bordo, ha gestito al meglio il confronto con gli altri equipaggi Am, riportando la Mercedes-AMG GT3 numero 16 al traguardo ancora una volta in P5.

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“È stato un weekend difficile perché abbiamo avuto qualche problema alla vettura – ha dichiarato Fascicolo – quindi abbiamo dovuto saltare tutto il secondo turno di prove libere e anche buona parte della qualifica, dove sono riuscito a fare solo un crono. Poi in Gara 1 siamo partiti indietro, ma abbiamo recuperato fino alla quinta posizione con un bel testa-coda di rimonta, quindi possiamo dire che tutto sommato è andata bene. In Gara 2 ero al passo con i piloti più veloci, ma purtroppo un’uscita alla curva Casanova mi ha fatto sbattere contro le barriere. Sono riuscito per fortuna a ripartire e, cercando di non perdermi d’animo, abbiamo continuato la gara fino alla fine mantenendo più o meno la posizione. Il mio compagno è poi riuscito a recuperare qualche posizione tra gli altri Am e abbiamo chiuso quinti anche la seconda corsa. Il risultato finale è comunque positivo considerando tutto quello che è successo. Ringrazio tutti i fan, gli sponsor e gli amici che sono venuti a trovarci in pista, erano davvero numerosi in questo weekend, ed è proprio quell’energia che mi dà sempre la voglia di continuare anche nei weekend. Grazie a loro per il supporto e per esserci, e grazie a tutti quelli che mi seguono anche da casa.”.

Il prossimo round, l’ultimo della stagione della serie Sprint, è in calendario dal 9 all’11 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza.

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