FEDERICO BUFFA ritorna alla sua grande passione con uno spettacolo dedicato a uno dei più leggendari campioni del basket americano di tutti i tempi
FEDERICO BUFFA
ritorna alla sua grande passione con uno spettacolo dedicato a uno dei più leggendari campioni del basket americano di tutti i tempi
OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba
un racconto teatrale sulla leggenda mondiale del basket
KOBE BRYANT
Tre tappe in Sicilia
19.02 Trapani Teatro Ariston
20.02 Palermo Teatro Golden
21.02 Barcellona P.G. (Me) Teatro Mandanici
Direzione musicale di Alessandro Nidi
Regia di Maria Elisabetta Marelli
Produzione International Music and Arts
Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba, dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Lo spettacolo farà tappa nelle principali “basketball cities” italiane. In Sicilia tre appuntamenti (organizzati da Marcello Cannizzo Agency, GoMad Concerti e Gianfaby Production, clicca qui per info biglietti):
19 febbraio – Trapani – Teatro Ariston (info biglietti)
20 febbraio – Palermo – Teatro Golden (info biglietti)
21febbraio – Barcellona P.G. (Me) – Teatro Mandanici (info biglietti)