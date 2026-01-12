FEDERICO BUFFA

ritorna alla sua grande passione con uno spettacolo dedicato a uno dei più leggendari campioni del basket americano di tutti i tempi

OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba

un racconto teatrale sulla leggenda mondiale del basket

KOBE BRYANT

Tre tappe in Sicilia

19.02 Trapani Teatro Ariston

20.02 Palermo Teatro Golden

21.02 Barcellona P.G. (Me) Teatro Mandanici

Direzione musicale di Alessandro Nidi

Regia di Maria Elisabetta Marelli

Produzione International Music and Arts

Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba, dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Lo spettacolo farà tappa nelle principali “basketball cities” italiane. In Sicilia tre appuntamenti (organizzati da Marcello Cannizzo Agency, GoMad Concerti e Gianfaby Production, clicca qui per info biglietti):

19 febbraio – Trapani – Teatro Ariston (info biglietti)

20 febbraio – Palermo – Teatro Golden (info biglietti)

21febbraio – Barcellona P.G. (Me) – Teatro Mandanici (info biglietti)

