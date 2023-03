Expocook, Schifani: «Semplificazione necessaria per attrarre investimenti privati e offrire opportunità ai giovani»

«La presenza a Expocook di tanti giovani siciliani, specialisti del settore alimentare, conferma la nostra preparazione, la capacità e la volontà di rimanere in Sicilia. Dobbiamo diventare sempre più performanti nell’attrarre gli investimenti di grossi gruppi imprenditoriali privati al fine di evitare le fughe delle nuove generazioni verso il Nord del Paese e l’estero. Per raggiungere questo obiettivo, il mio governo è concretamente impegnato in primo luogo nella semplificazione delle regole perché in passato la farraginosità burocratica ha allontanato tanti operatori che avrebbero voluto investire qui e ha impedito all’Isola di crescere. Sempre nel rispetto delle regole che tutelano l’ambiente e il territorio, faremo in modo che gli investimenti possano essere portati a termine». Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, intervenendo questa mattina ad Expocook, la rassegna dedicata al settore della ristorazione che si svolge in questi giorni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

