Storie correlate

Inchiesta giudiziaria a Caltanissetta, il sindaco Tesauro: “Fiducia nel lavoro della magistratura e continuità dell’azione amministrativa nel segno della legalità”

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

SOTTOSCRITTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACI-INAIL ATTIVITÀ CONGIUNTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER PREVENZIONE INCIDENTI E PROMOZIONE MOBILITÀ RESPONSABILE TRA LAVORATORI E STUDENTI

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

”La droga tra giovani e le mafie” il tema della terza conferenza della 20sima edizione del Progetto Educativo Antimafia, promosso dal Centro Pio La Torre.

Riccardo Gennaio 12, 2026 0

Ultime notizie

Caritas e povertà a Enna: quanti sono davvero i poveri e come funziona l’assistenza?

Riccardo Gennaio 16, 2026 0
carnevale valguarnera 1

Il Carnevale torna a Valguarnera con tre giornate di festa, colori, musica e tanta voglia di stare insieme.

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

Inchiesta giudiziaria a Caltanissetta, il sindaco Tesauro: “Fiducia nel lavoro della magistratura e continuità dell’azione amministrativa nel segno della legalità”

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

Gilistro (M5S): “Un’alleanza con i media per aprire gli occhi ai genitori sui pericoli dei telefonini per i propri figli. Nel prossimo collegato all’Ars ripresenterò l’emendamento per una pubblicità progresso”

Riccardo Gennaio 16, 2026 0