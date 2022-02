Estemporanea di pittura della Pro Loco Enna

La Pro Loco di Enna da diversi anni si occupa di promozione del territorio sotto tutti i punti di vista, creando eventi, degustazioni, mostre, concorsi ed altro. Da tre anni è nata anche la Pro Loco Giovani formata da tutti quei ragazzi che sono orgogliosi della terra di origine e ci aiutano a far crescere nei loro coetanei quel sentimento di appartenenza che potrebbe essere quel motivo in più per far restare i ragazzi, dargli nuove opportunità e motivazioni. Gli ultimi due anni hanno bloccato tutti i nostri progetti, ma non il nostro desiderio di progettare e creare i presupposti per un rilancio del turismo ad Enna. La Pro Loco Giovani si è dedicata alla ideazione di eventi aperti a tutto il territorio Siciliano, primo fra tutti una estemporanea di pittura all’interno del Castello rivolta a professionisti e principianti, perché gli scorci più suggestivi del nostro territorio siano ispirazione per gli artisti. Il 29 Maggio il Castello di Lombardia sarà invaso da pennelli e cavalletti, da artisti e simpatizzanti per una domenica all’insegna dell’arte e del divertimento. L’estemporanea si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Alle ore 19:00 le opere dovranno essere consegnate presso la sede della Pro Loco “Proserpina”. La premiazione dei vincitori sarà effettuata in serata all’interno della sede alle ore 21:00. Alle migliori tre opere selezionate dalla Giuria tecnica, verranno conferiti i seguenti premi:

– 1° classificato: 300,00 €

– 2° classificato: 200,00 €

– 3° classificato: 150,00 €

– Dal 4° in poi: attestato di partecipazione

Le opere saranno valutate da una giuria che prenderà visione degli elaborati esposti in forma

anonima e contrassegnata dal solo numero progressivo assegnato.

Il premio sarà assegnato al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i voti della Giuria.

La Giuria, nominata dalla Pro Loco, sarà composta da cinque membri selezionati in ambito artistico e valuterà la qualità e l’originalità dell’opera. Saranno valutate le opere secondo i seguenti criteri 1- Originalità dell’opera

2- Tecnica

3- Centralità del tema

4- Giudizio complessivo

Per informazioni e prenotazioni telefono e WhatsApp 3401482641 , https://www.pro-loco-enna-proserpina.it/news/estemporanea-di-pittura/

oppure prolocoproserpina.enna@gmail,com

