Erosione costiera, tavolo tecnico per sbloccare i lavori a Santa Maria del Focallo a Ispica. Schifani: «Tuteliamo il territorio per restituirlo alla comunità»

Saranno avviate entro giugno le opere per restituire la piena e sicura fruibilità della spiaggia di Santa Maria del Focallo ad Ispica, nel Ragusano. È questo il risultato del tavolo tecnico che si è tenuto oggi nella sede del Comune tra il sindaco Innocenzo Leontini e Sergio Tumminello, soggetto attuatore della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«Occorre accelerare le procedure – commenta il presidente Schifani – e per far questo è indispensabile la sinergia tra uffici regionali e amministrazioni comunali, nella consapevolezza che investire nella messa in sicurezza del territorio vuol dire salvare dall’incuria e dal maltempo importanti porzioni di territorio. Gli interventi, oltre a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico, permettono di restituire le aree alle comunità, al turismo e all’economia».

Nel corso dell’incontro, è stata concordata la tabella di marcia per sbloccare i lavori, aggiudicati alla Doronzo Infrastrutture srl per un importo di sette milioni di euro ma mai avviati a causa del mancato adeguamento della procedura ambientale. Adesso il prossimo passaggio amministrativo sarà la riacquisizione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) che comprende sia la Valutazione di impatto ambientale (Via), sia tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri e concessioni). Poi si passerà alla nuova progettazione esecutiva, con l’obiettivo di aprire il cantiere entro giugno.

Tra le soluzioni previste lungo gli otto chilometri di litorale, l’esecuzione di opere rigide con pennelli e massicciate con rocce calcaree e ripascimenti morbidi utilizzando sabbie naturali omogenee al sito di destinazione.

All’incontro erano presenti il parlamentare regionale Riccardo Gennuso; l’assessore comunale alla Protezione civile Massimo Di Benedetto; il rappresentante dell’impresa che eseguirà i lavori Pasquale Carlucci; Giuseppe Roccuzzo e Francesca Pisana della Cgil; Carmelo Caccamo, Carmelo Re e Marco Daparo di Cna; il consigliere comunale Angelo Galipi, oltre a residenti e titolari di lidi e strutture ricettive danneggiati dalle mareggiate.

