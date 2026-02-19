Enna si fa laboratorio: il Liceo Matematico alla conquista della città tra algoritmi e mito

Dalle sponde del Simeto alle vette dell’Ereina: una collaborazione d’eccellenza tra il “Colajanni-Farinato” e il “Galilei” trasforma il centro storico in una scacchiera logica.

​Cosa succede quando il rigore della geometria incontra il fascino millenario della storia ennese? La risposta è in MathCityMap, l’innovativa attività che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Matematico in un gemellaggio scientifico senza precedenti tra il Liceo “Colajanni-Farinato” di Enna e il Liceo “Galileo Galilei” di Catania.

​Un ponte tra scuole, Ministero e Università

​L’iniziativa non è stata solo una passeggiata didattica, ma il frutto di un solido lavoro di rete che vede il Ministero dell’Istruzione e l’Università degli Studi di Catania collaborare fianco a fianco con le scuole per promuovere una nuova visione della matematica: dinamica, applicata e profondamente legata al territorio.

​Sotto la guida dei professori Estero e Tumminelli (per la sede di Enna) e del professor Carlo Guarneri (per la sede di Catania), gli alunni hanno abbandonato banchi e lavagne per immergersi in un percorso di problem solving itinerante.

​Il percorso: tra la Rocca di Cerere e il Belvedere

​Per la prima volta in assoluto, Enna ha ospitato un percorso ufficiale di MathCityMap. Il tracciato, ideato dal professor Giuseppe Marino insieme agli stessi alunni del liceo ennese, ha trasformato i luoghi simbolo della città in veri e propri “enigmi a cielo aperto”.

​Gli studenti, armati di smartphone e kit del matematico (metri, calcolatricie tanta logica), hanno affrontato sfide nei punti più caratteristici:

– ​Il Belvedere: dove calcoli trigonometrici e prospettive hanno sfidato l’orizzonte.

– ​Il Castello di Lombardia: con i suoi spazi imponenti che hanno richiesto stime geometriche precise.

– ​La Rocca di Cerere: dove il confine tra mito e matematica si è fatto sottile, risolvendo quesiti logici proprio lì dove un tempo si celebrava il culto del grano.

​La matematica fuori dalla classe

​Vedere decine di ragazzi discutere animatamente di parabole e volumi davanti a un monumento storico è la prova che la matematica non è una materia “statica”. L’entusiasmo dei ragazzi del “Galilei” di Catania, ospiti dei colleghi ennesi, ha confermato il valore sociale di questa disciplina, capace di creare legami tra città diverse attraverso un linguaggio universale.

​Questa prima edizione di MathCityMap ad Enna segna un punto di svolta per il Liceo Matematico: la città non è più solo uno sfondo, ma un libro aperto di geometrie e numeri che aspetta solo di essere letto.

Pagina Facebook Liceo Colajanni Farinato Enna

Advertisement

Advertisement

Visite: 154