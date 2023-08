Attivazione ZTL centro storico – REVOCA

IL RESPONSABILE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la Delibera di G.M. n. 192 del 09/08/2023, con la quale veniva istituita la Zona a Traffico Limitato in alcuni giorni

della settimana;

VISTO il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Valverde, che nei giorni 25 e 26/08/2023 prevede altresì

numerose manifestazioni collaterali che interessano l’intero quartiere omonimo;

VISTO il programma della manifestazione organizzata c/o l’area esterna del Castello di Lombardia dalla Pro-loco di Enna

e dal Gruppo Astrofili Catanesi “G. Ruggeri”, denominata “E quindi uscimmo a riveder le stelle…”;

RITENUTO opportuno e necessario, in dipendenza di ciò, dovere consentire alla cittadinanza di potere partecipare

agevolmente alle funzioni religiose ed alle manifestazioni di cui sopra;

VISTA l’ Ordinanza n. 407 del 10/08/2023;

VISTI gli artt. 5,7,14, e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 26/07/2023 con la quale si conferisce allo scrivente l’incarico di elevata

responsabilità e delega funzioni dirigenziali dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

ORDINA

REVOCARE, per i giorni 25 e 26 Agosto 2023, la Zona a Traffico Limitato (ZTL), con relativa chiusura della circolazione

veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nei siti indicati nell’ Ord. n. 407 del

10/08/2023, per i motivi espressi in premessa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che revoca la n. 407 del

10/08/2023, e che è immediatamente esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

– Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il redattore

f.to (Isp. F. Barbarino)

IL RESPONSABILE LA P.L.

f.to (Dott. G. Campisi)

